MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İnsanlığa musallat olan yeni tip Koronavirüs salgını sınır tanımıyor, hiçbir ülkeyi takmıyor, herhangi bir engele de takılmıyor. Yayıldıkça yayılıyor, ihmal ve tedbirsizliklerden etap etap istifade ederek insan bedenine tutunuyor, sonra da ağır sonuçlara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

İnsanlığa musallat olan yeni tip Koronavirüs salgını sınır tanımıyor, hiçbir ülkeyi takmıyor, herhangi bir engele de takılmıyor. Yayıldıkça yayılıyor, ihmal ve tedbirsizliklerden etap etap istifade ederek insan bedenine tutunuyor, sonra da ağır sonuçlara neden oluyor. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 14, 2020

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dünya büyük bir felaketin yükünü kaldırmaya çalışıyor. Salgının önünü kesmek, virüsün bulaşıcılığını önlemek, hastalığı kalıcı ve köklü tedavi etmek için yoğun emek ve mesai sarf ediliyor. İnanıyorum ki beklenen günler gelecek, şifa insanlıkla buluşacaktır.

Karamsarlığa gerek yoktur. Bir kaşık suda fırtına koparmaya lüzum yoktur. Elbette hastalığı ciddiye almak lazımdır, ancak salgına dikkat ettiğimiz kadar kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki duyarlı olalım.

Maskesi kolunda gezen, sosyal mesafeyi askıya alan, temizlik şartlarını ihlal edenler başkalarının yaşama hakkını riske attıklarını görmek mecburiyetindedir. Tavsiye edilen kurallara bilerek ve kasten uymadan toplum hayatına karışanlar insan sağlığını hiçe sayan vicdansızlardır.

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Eğlence merkezlerinde, gece kulüplerinde, düğünlerde, toplu taşıma vasıtalarında maske takmadan mesafe koymadan sorumsuzca hareket edenlerin virüsün bulaşmasına destek oldukları, insan ve toplum sağlığına kast etmeleri feci bir vebaldir. Nefes alma hakkını gasp edenler suçludur.

Ülkemizde Korona virüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır.

Şu yarım aydınlara bakınız! Her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki, virüs allamesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu borsası kurmuşlar! Gece gündüz Türkiye’nin KOVİD-19’la mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır!"