MHP lideri Bahçeli'den Moskova Zirvesi açıklaması

Devlet Bahçeli, sosyal medyadan İdlib ile ilgili açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye heyetinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus heyetiyle 6 saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde bulunduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumludur.Türkiye ve Rusya, Suriye'deki ateşkes rejiminin tatbik ve temin edilmesinden sorumlu olan iki garantör ülkedir. Bu kapsamda 17 Eylül 2019 Soçi Muhtırası baz ve esas alınarak iki ülke tarafından ek bir protokol düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır. Türkiye'nin egemenlik ve tarihi çıkarları sahada da masada da layıkıyla savunulmuştur."

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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart gece yarısından itibaren durdurulduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları vurguladı:

"Yani (geçici) ateşkes üzerinde mutabık kalınmıştır. Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre, güneyinde 6 kilometre derinlik ve genişlikte bir güvenli koridor tesis edilecektir. 15 Mart'la beraber, M4 kara yolunun belirlenen alanlarında Türk-Rus ortak devriyeleri başlatılacaktır."

OYNAT 01:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdikleri zirvenin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, '(İdlib'de) Bu gece 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir' dedi. BiP'te paylaş

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"Aklıselimin öne çıkması memnuniyet verici"

Bahçeli, Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklıselimin öne çıkmasının, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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Burada dikkat edilmesi gereken hususu, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmesi olarak değerlendiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Uzlaşma demek tarafların bulundukları pozisyondan makul sınırlar içinde ve hazmedilebilir seviyelerde telafi edilebilir tavizler vermesi demektir. Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır.Türkiye'nin İdlib'den başı eğik geri dönüşü muhal bir hayaldir."

"Ateşkes kararını ihlal eden, eli tetiğe giden, sabotaj ve provokasyona yeltenen kim olursa olsun insanlık alemi karşısında suçlu olacak, elbette hak ettiği bedeli misliyle ödeyecek, ağır vebal altında kalacaktır." diyen Bahçeli, şu ifadeleri paylaştı:

"Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir. Durduğumuz yer Türkiye'dir, baktığımız yer Türk milletinin vicdan penceresidir. Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun ve bomba atan kim olursa olsun karşısındayız, tepkiliyiz.Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde, insana yaraşır bir şekilde ikamet yerlerine dönüşleri konusunda her ülkenin yapacakları vardır ve acilen de sağlanmalıdır."

"Türk milleti yapılanları unutmaz"

Bahçeli, Türkiye'nin Suriye politikasının doğru, haktan ve hakikatten yana olduğunun altını çizdi.

Moskova yönetiminin verdiği sözlere bağlı ve sadık kalmasının inkar edilemez sorumluluk olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk milleti yapılanları unutmaz, dökülen kanları aklından çıkarmaz. Şehitlerinin ruhlarını ise asla muazzep etmez.İdlib'de mukadderatımızın davası, bekamızın hakları, ülkemizin güvenlik haysiyeti muazzam bir şuurla korunmuş, her şart altında da korunmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

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"Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum"

Açıklamasında "Bu kutlu yolda ayağımızdan çekiştiren, önümüze çıkarılan, hızımızı yavaşlatan her engel kahramanca aşılacaktır." ifadesine yer veren Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve ekibini sabırlı, duygusallıktan uzak, akıl dolu, stratejik bakabilen ve milli hakları müdafaa eden diplomatik mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, şehitleri rahmetle, hürmetle ve minnetle andığını kaydetti.