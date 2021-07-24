MHP lideri Bahçeli'den Rize ve Artvin'deki felaketzedeler için mesaj: Her desteği vermeye hazırız

Rize ve Artvin'i yaşanan kuvvetli sağanak yağış ve sel nedeniyle alt ve üst yapıda ağır hasarlar meydana geldi. Sel afetinin en çok etkilendiği Artvin Arhavi ilçesi balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi’nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü.
550 konut ve köy evi yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Selden etkilenen vatandaşlar için bir yılda 550 konut ve 50 köy evinin inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımlar yapıldı, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon lirası ulaştırıldı" dedi.
"Yöre insanımızın samimiyetle yanındayız"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de felaketzedelere destek mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "
Doğal afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Afet bölgelerimizde yaşayan yöre insanımızın samimiyetle yanındayız, her desteği de vermeye hazırız. İçinden geçtiğimiz günlerde, yurdumuzun değişik bölgelerinde meydana gelen sel ve heyelanlardan üzüntü duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Başta Rize ve Artvin olmak üzere, aşırı yağışlardan kaynaklı felaketlere maruz kalan yörelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Doğal afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Afet bölgelerimizde yaşayan yöre insanımızın samimiyetle yanındayız, her desteği de vermeye hazırız.
Doğal afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Afet bölgelerimizde yaşayan yöre insanımızın samimiyetle yanındayız, her desteği de vermeye hazırız.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 24, 2021