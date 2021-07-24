MHP lideri Bahçeli'den Rize ve Artvin'deki felaketzedeler için mesaj: Her desteği vermeye hazırız

Rize ve Artvin'i yaşanan kuvvetli sağanak yağış ve sel nedeniyle alt ve üst yapıda ağır hasarlar meydana geldi. Sel afetinin en çok etkilendiği Artvin Arhavi ilçesi balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi’nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü.

550 konut ve köy evi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Selden etkilenen vatandaşlar için bir yılda 550 konut ve 50 köy evinin inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Afetzedelere, kira, taşınma ve diğer yardımlar yapıldı, acil ihtiyaçlar için tahsis edilen 18 milyon liranın 3 milyon lirası ulaştırıldı" dedi.

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"Yöre insanımızın samimiyetle yanındayız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de felaketzedelere destek mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "

Doğal afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Afet bölgelerimizde yaşayan yöre insanımızın samimiyetle yanındayız, her desteği de vermeye hazırız. İçinden geçtiğimiz günlerde, yurdumuzun değişik bölgelerinde meydana gelen sel ve heyelanlardan üzüntü duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Başta Rize ve Artvin olmak üzere, aşırı yağışlardan kaynaklı felaketlere maruz kalan yörelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Doğal afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Afet bölgelerimizde yaşayan yöre insanımızın samimiyetle yanındayız, her desteği de vermeye hazırız. REKLAM July 24, 2021

OYNAT 01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde konuştu: İlk etapta Rize genelinde toplam 550 konut inşa edeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından vatandaşlara yaptığı konuşmada, 'Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır.



Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın.'ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Artvin balçığa gömüldü: Sel gitti çamur kaldı Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.



Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

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