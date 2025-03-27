Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MHP lideri Bahçeli'den sevindiren haber: Mesaiye dönüş tarihi açıklandı

MHP lideri Bahçeli'den sevindiren haber: Mesaiye dönüş tarihi açıklandı

15:0027/03/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra mesaisine başlayacağını açıkladı.

Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaiye döneceği tarih belli oldu. Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra mesaiye başlayacağını duyurdu.

Gündemi yakından takip etti

Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyat olan Bahçeli, tedavi sürecinde siyaset gündemini yakından takip etti. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarla güncel gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, parti çalışmalarına da uzaktan katkı sunmaya devam etti.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre, Bahçeli'nin sağlık durumu iyiye gidiyor ve bayram sonrası aktif olarak mesaisine dönmesi planlanıyor.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#İsmail Özdemir

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba yasada Meclis detayı sıralandı: 2008 sonrası SGK girişi olanlara 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro...