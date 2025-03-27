MHP lideri Bahçeli'den sevindiren haber: Mesaiye dönüş tarihi açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra mesaisine başlayacağını açıkladı.
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaiye döneceği tarih belli oldu. Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra mesaiye başlayacağını duyurdu.
Gündemi yakından takip etti
Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyat olan Bahçeli, tedavi sürecinde siyaset gündemini yakından takip etti. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarla güncel gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, parti çalışmalarına da uzaktan katkı sunmaya devam etti.
Sağlık durumu iyiye gidiyor
MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre, Bahçeli'nin sağlık durumu iyiye gidiyor ve bayram sonrası aktif olarak mesaisine dönmesi planlanıyor.