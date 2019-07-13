MHP lideri Bahçeli: Kendi ikbalinin derdine düşen kimliksizler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik'te vatandaşlara hitap eti. Bahçeli, hükümet sistemi ile ilgili gündemde yer alan tartışmalara yönelik "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. El birliği yaparsak Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz." sözleriyle tepki gösterdi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Cesaretimizi rahmetle yâd ettiğimiz ecdadımızdan alıyoruz. Aklımda hep Türkiye vardır. Hepinize teşekküer ediyorum, size güveniyorum. Yerimizde saymayacağız. Bir günümüz diğeri ile eşit olmayacak. Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için çalışacağız. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verilen değeri göstermiştir. Türk milleti demokrasi dersi vermiştir. Toplam 233 belediye başkanlığının yönetimi partimize geçmiştir. Biz MHP'yiz. Kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Söğüt'le birlikte daha güçlüyüz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy veren Söğütlü kardeşlerime bu vesile ile teşekkür ediyorum.

SİSTEM ELEŞTİRİLERİNE SERT SÖZLER

Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. Yeni bir hükümet sistemi ile ilgili doğan ihtiyaç değerli mutabakat ile sonlanmıştır. Ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Bu yeni sistemde belirsizlikte yer yoktur. Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değildir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu toprakların kazanımına uygun ve uyumludur. CHP'nin taşeron siyaseti alenileşmiştir. Kabahat ve kusurlarını yeni sisteme yükleyenler kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizdir. Cumhur var cumhuriyet yok diyenlerin şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı somutlanmıştır. Yıpratma taktikleri beyhudedir. Türkiye 16 Nisan 2017^de büyük bir yönetim reformu gerçekleştirmiştir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. El birliği yaparsak Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz.