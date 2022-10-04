MHP lideri Bahçeli'den Yunanistan'a silahlanma tepkisi: Hakkımızda gözü olanın gözünü oyarız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündemindeki konulardan biri de birçok vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) oldu. Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri tuttuğunun altını çizen Devlet Bahçeli, 27. yasama dönemi çalışmalarında EYT konusunun da ele alınacağını söyledi.

'EYT sorununu çözeceğiz'

Bahçeli, EYT'nin bu yıl bitmeden çözüme kavuşacağını umut ettiğini belirterek şu sözleri kaydetti: "2023 yılında bir yanda cumhuriyetin 100. yıl dönümünü gururla kutlayacağız, diğer yanda da tarihi nitelikli 2 demokratik imtihan ile karşılaşacağız. Hem cumhurbaşkanı seçimini hem de 28. Dönem milletvekilliği genel seçimini yapacağız. Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM’de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi hiç şüphesiz EYT’li kardeşlerimizin mağduriyetleridir. Bu yıl bitmeden EYT yarası kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşacaktır."

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#CANLI: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/qO4yOCOXgd — Yeni Şafak (@yenisafak) October 4, 2022

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye muhaliflerinde de samimiyet ve dürüstlüğün izi görülmez görülemez"

"MHP hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmuşluğun karanlık mahzenine terk etmemiştir. Bostancıya kelek satmak için sıraya girenlerin bizi anlamasını zaten beklemiyoruz. Boş aslan yatağında tilki gibi kuyruk sallayanlara gülüp geçiyor, işimize bakıyoruz. Nasıl ki cahile söz yetmez, çalıda gül bitmez ise zillete düşüp tarihin tersine kürek çeken Türkiye muhaliflerinde de samimiyet ve dürüstlüğün izi görülmez görülemez.

"Cumhur İttifakı, Türk-İslam asırlarının emanetlerini devralmıştır"

Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen hasislikle, bazen de husumetle bakılan bir Türkiye gerçeği artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile gücüne güç katmıştır. Cumhur İttifakı, Türk-İslam asırlarının emanetlerini devralmıştır.

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OYNAT 00:29 Devlet Bahçeli: Yolunu şaşırır hale gelen Biden Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de şaşıracaktır TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi. Bahçeli, “ABD'ye gitmek çıkış yoluysa gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır.” dedi. BiP'te paylaş

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"2023 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz"

MHP olarak nasıl bir maziye, nasıl bir müktesebata çağın şu anki tablosunda nasıl bir misyona sahip olduğumuzun ziyadesi ile farkındayız. Bu maksatla 2023 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz.

Anket şirketlerine tepki

Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamayı, kamuoyu araştırması yapıp yapmamayı bir kez daha düşünmekte yarar olacağı kanaatindeyim. Onlarla yorulmaz diz, utanmaz yüz, tükenmez söz varsa bizde de eğilmez baş, bükülmez kol, telsim olmaz irade vardır. Allah’ın izni ile alayına yetecektir.

"Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş; bizim için vızıltıdır"

Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki Türk milleti var olduğu müddetçe 3 Hilal’in önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. MHP, Türkiye’nin son siperidir. MHP, istiklalimizin son müdafaa hattıdır. MHP, Türk milletinin ruh kökü, tarihin kükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tüteceği ocağıdır. Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş; bizim için vızıltıdır. Biz milletimize kulak veririz. Milletimiz ne diyorsa onun gereğini canla, başla, coşkuyla yaparız.

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OYNAT 02:31 Devlet Bahçeli'den 6'lı masaya: Bunlardan ne köy olur ne kasaba MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında 'Aylardır toplanıp bir aday bile çıkaramayan acizler koalisyonu iyice su kaynatıştır. Birbirlerine güvenleri almamıştır. Masanın üstünde birbirine gülerken, altında birbirlerine tekme atmaktadır. Şimdiden koltuk kavgasına düşmüştür. Bunlardan ne köy olur ne kasaba' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız"

8 Ekim 2022’den itibaren, ‘Adım Adım 2023’, ‘Köyüm Benim’ sohbet toplantıları ile vatanımızın en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferine çıkıyoruz. 16 Ekim 2022’de Konya’da, 23 Ekim 2022’de de Manisa’da açık hava toplantılarımızı Allah’ın izni yapacağız.

Aday belli, karar net diyeceğiz. Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız. TBMM’de sayısal ve siyasal seviyede güçlü MHP grubunun teşekkülü için milletimizden destek isteyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.

YUNANİSTAN'A SİLAHLANMA TEPKİSİ

ABD, GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu manidar bir zamanlama ile rafa kaldırmıştır. Kıbrıs’ta eşit ve egemen 2 devletli çözümün önüne engel çıkarmak için yeni bir senaryo gündemdedir.

Yunanistan 18 ve 23 Eylül tarihlerinde, gayri askeri statüdeki Ege adalarından Midilli’ye 23 Sisam’a 18 zırhlı askeri araç sevk etmiştir. ABD menşeili silahlar etrafımızda çevrelenmiştir.

Kuzey Ege adalarına toplam bir tümen, 3 tugay ve 5 alay konuşlandıran Yunanistan, ABD’nin dolduruşuna gelip Türkiye’ye meydan okumaktadır. Ülkemize Akdeniz ve Ege’den silah gösterilmektedir.

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“Türkiye batıdan, doğudan, güneyden ve hatta kuzeyden çembere alınmaktadır”

Lozan ve Paris anlaşmalarının açık hükümleri yok sayılmaktadır.

Türkiye batıdan, doğudan, güneyden ve hatta kuzeyden çembere alınmaktadır. Geldiğimiz bu aşamada Yunanistan’ın kuzey Ege adaları ile 12 Ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur. 2 Balkan Savaşı’ndan sonra Londra’daki konferansta Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Osmanlı’ya bırakılmıştı.

İşgal altındaki diğer adalar ise askeri maksatla kullanılmamak ve silahlandırılmamak kaydı ile Yunanistan’a verilmişti. Mülkiyeti değil, yalnızca kullanım hakkı Yunanistan’a bırakılmıştı.

Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesi ile bu statüko tescil ve teyit edilmişti. Bu anlaşmanın 13. Maddesine göre de Yunanistan’ın adaları askeri hedefler doğrultusunda kullanamayacağı hükme bağlanmıştı. Fakat Yunanistan bu hükmü kasten bile bile ihlal ve inkar etmiştir. Mevcut durum itibarıyla Kuzey Ege Denizi’nde askersiz ve silahsız olmak kaydı ile Yunanistan’ın kullanımına verilen 9 Türk adasının hepsi, a’dan z’ye asker ve silahla doldurulmuştur.

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“Kuzey Ege adalarınınım egemenlik yetkisi Türkiye’dedir”

Bu neden Kuzey Ege adaları Taşöz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve İkarya’nın egemenlik yetkisi, mülkiyet hakları, deniz yetki alanları, hava sahası kuşkusuz ve hukuken artık Türkiye’dedir.

“Hakkımızı yedirmeyiz”

12 ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum. Hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz. Hakkımızdan vazgeçmeyiz. Hakkımıza ve hukukumuza göz koymaların da gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Şerefimiz için de seve seve şehadeti göze alacağımızı emperyalizmin Miço’su ve onun zalim destekçileri asla akıllarından çıkarmamalıdır. Yunanistan Türkiye’nin Ege’de yalnız olduğunu söylemiş. Halt etmiş. Yalnız değiliz. Allah’ımız var, milletimiz var, tarihimiz var, sorulacak hesabımız, ulaşacağımız zaferlerimiz var.

KILIÇDAROĞLU'NA POLİSEVİ SALDIRISI TEPKİSİ

26 Eylül gecesi Mersin’de polisevine CHP’nin gazeteci kisveli teröristi kanlı saldırı düzenledi. Bu hain terörist CHP’nin gazeteci olarak sahip çıktığı bir katildi. CHP ile PKK’nın bir kez daha yoları kesit. Kılıçdaroğlu’na DNA testi tepkisi Devletin açıklamasına güvenmeyip PKK’nın sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, Mersin’deki etkisiz hale getirilen terörist için duyanları bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi.

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Sayın Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın? Kimi yolundasın? Haber kaynakların nerede ve kimlerdir? PKK’nın telkin ve tesirine kapılmak taşıdığın sorumlulukla hiç bağdaşmıyor. DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı?

OYNAT 02:31 Devlet Bahçeli: Vatanımızın en ücra köşelerine gidip adayımız Erdoğan diye haykıracağız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı konuşmada 'Yeni bir siyasi çalışmayla sahadaki varlığımızı takviye ediyoruz. Vatanımızın en ücra köşelerine bir kez daha gönül ve sevda seferine çıkıyoruz. '



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“Kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da anlamış olursun”

Bu kadar istekliysen, sana tavsiyem şudur: kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da anlamış olursun. CHP’nin tutuklu ve hükümlü sözde gazetecileri kan döküyor, kurşun atıyor. PKK kamplarında eğitiliyor anları ağlatıyor. Teröriste gazeteci diyenler, bizim gözümüzde teröristtir haine merhamet, mazluma ihanettir. Türk ve Türkiye düşmanlarına acırsak, acınacak hallere düşeriz. Terör örgütlerine, terörist alçaklar merhamet haramdır. Biz haramın değil helalin tarafıyız.”

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Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun masasında Türkçülüğün esasları kitabının olmasına ilişkin olarak, “Okunmasında yarar var” ifadelerini kullandı.

Başörtüsü çıkışına yönelik olarak Bahçeli, “Başörtüsü meselesi Türkiye’de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kısvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir anlamı yoktur. Böyle bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelirse Milliyetçi Hareket Partisi Meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne” değerlendirmesini yaptı.