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POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' kapsamında düzenlenen mitingde konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor
Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitingde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Amasra'daki gibi böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır.

Biz bir avuç kömür için ömür veren fedakar kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız.

Türkiye 2023' te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi cumhuriyetin 100. yılı.

Ayrıntılar geliyor...

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MHP lideriBahçeli konuşuyor

MHP lideri
Bahçeli konuşuyor

​Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' kapsamında miting düzenleniyor.

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