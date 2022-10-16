MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitingde konuşuyor.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' kapsamında miting düzenleniyor. https://t.co/4dGBQyhvLp — Yeni Şafak (@yenisafak) October 16, 2022

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Amasra'daki gibi böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için tedbirler alınacak, yaralar sarılacaktır.

Biz bir avuç kömür için ömür veren fedakar kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız.

Türkiye 2023' te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi cumhuriyetin 100. yılı.

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