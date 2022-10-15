Gündem MHP Lideri Devlet Bahçeliden Bartındaki maden faciasıyla ilgili taziye mesajı
POLİTİKA

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Bartın'daki maden faciasıyla ilgili taziye mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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MHP Lideri Devlet Bahçeliden Bartındaki maden faciasıyla ilgili taziye mesajı
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

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Bahçeli paylaşımında, "Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. Yüreklere ateş düşüren bu felaket kırk işçimizi hayattan koparmıştır.

İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah’ın izniyle sarılacaktır.

Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

Rabbim’den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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