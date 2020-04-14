Gündem MHP lideri TBMMde Bahçeli infaz kanun teklifi görüşmelerine katıldı
ANKARA

MHP lideri TBMM’de: Bahçeli infaz kanun teklifi görüşmelerine katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli infaz düzenlemesinin son maddesi görüşülürken TBMM Genel Kurulu'na geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Mecliste getirilen maske zorunluluğuna Bahçeli'nin de uyduğu görüldü. Bahçeli oyunu kullanıp kendisi için boş bırakılan sıraya oturdu. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Haber Merkezi İHA
Devlet Bahçeli maske takmayı ihmal etmedi.
Devlet Bahçeli maske takmayı ihmal etmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, infaz düzenlemesinin son maddesi görüşülürken TBMM'ye geldi.

Maske takmayı ihmal etmedi

Bahçeli'nin TBMM çalışmalarına katılmak üzere Meclis genel kurul salonuna girerken koronavirüs salgınına karşı diğer milletvekilleri gibi maske takması dikkatleri çekti.

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Alkışlarla karşılandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'na girerken MHP ve AK Parti milletvekilleri tarafından alkışlandığı görüldü. Bahçeli de milletvekillerini selamladı ve oyunu kullandı.

Bahçeli, Mecliste alkışlarla karşılandı.

Oylamaya katıldı

Cumhur İttifakı ortağı MHP, teklif üzerinde AK Parti ile birlikte çalıştı. TBMM'den geçmesi beklenen yasa için Bahçeli de Genel Kurul'daki oylamaya katıldı.

Bahçeli'nin oturduğu koltuk boş bırakıldı

Oyunu kullanan Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda sosyal mesafe gereği tokalaşmaması dikkat çekti ve MHP Lideri'nin oturduğu sıra boş bırakıldı.

İnfaz düzenlemesi kabul edildi

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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