MHP lideri TBMM’de: Bahçeli infaz kanun teklifi görüşmelerine katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, infaz düzenlemesinin son maddesi görüşülürken TBMM'ye geldi.

Maske takmayı ihmal etmedi

Bahçeli'nin TBMM çalışmalarına katılmak üzere Meclis genel kurul salonuna girerken koronavirüs salgınına karşı diğer milletvekilleri gibi maske takması dikkatleri çekti.

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Alkışlarla karşılandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'na girerken MHP ve AK Parti milletvekilleri tarafından alkışlandığı görüldü. Bahçeli de milletvekillerini selamladı ve oyunu kullandı.

Bahçeli, Mecliste alkışlarla karşılandı.

Oylamaya katıldı

Cumhur İttifakı ortağı MHP, teklif üzerinde AK Parti ile birlikte çalıştı. TBMM'den geçmesi beklenen yasa için Bahçeli de Genel Kurul'daki oylamaya katıldı.

Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Meclis Çalışmalarına katılmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. pic.twitter.com/M6pJ0rLiNk — MHP (@MHP_Bilgi) April 13, 2020

Bahçeli'nin oturduğu koltuk boş bırakıldı

Oyunu kullanan Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda sosyal mesafe gereği tokalaşmaması dikkat çekti ve MHP Lideri'nin oturduğu sıra boş bırakıldı.

İnfaz düzenlemesi kabul edildi

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.