MHP'li Kılavuz'dan partisini hedef alan Can Dündar'a: Ağzından salyalar akan sütü bozuk tetikçi

Muharrem İnce'den CHP'ye: Zavallı beceriksiz muhalefet

Geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Erzurum'da partisinin il başkanlığının açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada, muhalefete sert sözlerle yüklenen İnce, 'Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış, meşruiyet sağlarlarmış, zavallı muhalefet. HSK'da niye kullandınız o zaman?' ifadelerini kullandı.