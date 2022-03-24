Gündem MHP sanal dünyaya hazırlanıyor
ANKARA

MHP sanal dünyaya hazırlanıyor

MHP, sanal dünyadaki konumunu güçlendirmek için teşkilatlara sosyal medyanın etkili kullanımına yönelik eğitim verecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP sanal dünyaya hazırlanıyor
Arşiv

Parti, sosyal medyadaki etkinliğini artırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede öncelikle il teşkilatlarındaki sosyal medya sorumlularına, “sosyal medyanın etkili kullanımı, içerik üretme stratejileri, sosyal medya trendleri ve parti faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde paylaşılması” konularında eğitim verilecek. Eğitimle etkileşimini ve gündem belirleme konusundaki faaliyetlerini artırmayı hedefleyen MHP’de, tüm sosyal medya mecralarını içerisine alan genel bir etkileşim stratejisi belirlenmiş olacak.

TÜRKİYE SOSYAL MEDYADA AKTİF

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, eğitimin bugün ve yarın çevrim içi olarak yapılacağını söyledi. Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de sosyal medyanın kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Özdemir, “Ülkemizde aktif sosyal medya kullanıcı sayısının nüfusumuza oranı yüzde 80’in üzerinde.” dedi.

Özdemir, 2022 yılı verilerine göre Türkiye’nin diğer ülkelerle kıyaslandığında sosyal medyayı en aktif kullanan 6. ülke konumunda olduğuna dikkati çekere, “Metaverse gibi internetin yeni mecralarının hayatımıza girmeye başladığı bir dönemde MHP sanal dünyadaki konumunu daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

MHP'li Aydın Çanakkale Köprüsü'nden rahatsızlık duyanları eleştirdi: 'Gayri milli aymazlık içine düşmeyin'
GÜNDEM
MHP'li Aydın Çanakkale Köprüsü'nden rahatsızlık duyanları eleştirdi: 'Gayri milli aymazlık içine düşmeyin'
Fiziki altın bulmak zorlaşacak

'Fiziki altın bulmak zorlaşacak'

Uzman isimden yatırım yapacaklara uyarı.
Dünyanın en iyi futbolcusu burada

'Dünyanın en iyi futbolcusu burada'

Kaptan Burak Yılmaz'ın Portekiz'deki sözleri dikkat çekti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Hizbullah bana göre terör örgütü değil

​Kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı.

​E-Ticaret devinden Türkiye adımı.

TFF'den<br> EURO 2028 başvurusu

TFF'den
EURO 2028 başvurusu

​Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için aday

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.