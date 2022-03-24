MHP sanal dünyaya hazırlanıyor

Parti, sosyal medyadaki etkinliğini artırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede öncelikle il teşkilatlarındaki sosyal medya sorumlularına, “sosyal medyanın etkili kullanımı, içerik üretme stratejileri, sosyal medya trendleri ve parti faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde paylaşılması” konularında eğitim verilecek. Eğitimle etkileşimini ve gündem belirleme konusundaki faaliyetlerini artırmayı hedefleyen MHP’de, tüm sosyal medya mecralarını içerisine alan genel bir etkileşim stratejisi belirlenmiş olacak.

TÜRKİYE SOSYAL MEDYADA AKTİF

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, eğitimin bugün ve yarın çevrim içi olarak yapılacağını söyledi. Tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de sosyal medyanın kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Özdemir, “Ülkemizde aktif sosyal medya kullanıcı sayısının nüfusumuza oranı yüzde 80’in üzerinde.” dedi.

Özdemir, 2022 yılı verilerine göre Türkiye’nin diğer ülkelerle kıyaslandığında sosyal medyayı en aktif kullanan 6. ülke konumunda olduğuna dikkati çekere, “Metaverse gibi internetin yeni mecralarının hayatımıza girmeye başladığı bir dönemde MHP sanal dünyadaki konumunu daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

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