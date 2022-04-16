MHP'de disiplin kuruluna sevk edilen Baki Ersoy istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Ersoy, "İstismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım.Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum. — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) April 16, 2022

GÜNDEM MHP'den Mustafa Baki Ersoy açıklaması

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un, parti tüzüğünün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirmişti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un parti tüzüğü çerçevesinde disipline sevki hakkında yazılı açıklama yapmıştı. Yalçın açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.”