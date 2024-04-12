MHP'de kurultayın ardından ilk MYK 15 Nisan'da toplanacak

Toplantı öncesinde Bahçeli, MYK üyeleri ile önce Anıtkabir'e gidecek. Ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabri ziyaret edilecek.

Sonrasında parti genel merkezinde Bahçeli başkanlığında başlayacak olan toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek.