MHP'den basın mensupları için yeşil pasaport teklifi: TBMM'ye sunuldu

"Ülkemize karşı yürütülmeye çalışılan karanlık ve kirlik emelleri engelleyebilecek mekanizmaların hızlı çalıştırılabilmesi ile doğru bilginin etkin yayılabilmesi adına, akıl ve vicdan sahibi, vatansever basın mensuplarımızın yurt dışında görevlerini daha rahat icra edebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan yüksek yetkinliğe sahip medya diplomasisinin geliştirilebilmesi için ehemmiyet arz eden bir husustur. Bu kapsamda da mesleklerinde 15 yılı doldurmuş ve basın kartına sahip, terör suçlarına bulaşmamış basın mensuplarımıza hususi pasaportun temin edilmesi önem arz etmektedir"