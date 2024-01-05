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MHP'den basın mensupları için yeşil pasaport teklifi: TBMM'ye sunuldu

MHP, terör suçlarına karışmamış ve en az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

17:37 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 17:39 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

MHP, basın mensuplarının uzun süredir gündeme getirdiği Yeşil Pasaport taleplerini Meclis gündemine taşıdı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.


Özdemir, kanun teklifinin gerekçesini de paylaştı. Teklifin gerekçesinde,
"Ülkemize karşı yürütülmeye çalışılan karanlık ve kirlik emelleri engelleyebilecek mekanizmaların hızlı çalıştırılabilmesi ile doğru bilginin etkin yayılabilmesi adına, akıl ve vicdan sahibi, vatansever basın mensuplarımızın yurt dışında görevlerini daha rahat icra edebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan yüksek yetkinliğe sahip medya diplomasisinin geliştirilebilmesi için ehemmiyet arz eden bir husustur. Bu kapsamda da mesleklerinde 15 yılı doldurmuş ve basın kartına sahip, terör suçlarına bulaşmamış basın mensuplarımıza hususi pasaportun temin edilmesi önem arz etmektedir"
denildi.

Anadolu Yayıncılar federasyonu (AYF) öncülüğünde gündeme getirilen ve gazeteci Hande Fırat Zafer Şahin Melik Yiğitel, Mehmet Acet ve Oral Çalışlar gibi isimler girişimde bulunarak talebe ilişkin ilk imzalarını atmışlardı.


Basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilecek

Yasa teklifiyle Pasaport Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenlemeye göre, terör suçlarına bulaşmamış, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan ve basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilecek.


Buna yönelik usul ve esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

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#medya
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