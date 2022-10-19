MHP’den Kılıçdaroğlu’nun ABD çağrısına yanıt: Yaşanılanları örtbas etmeye çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin tartışmaları sürüyor. Konuyla alakalı partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine yönelik beraber ABD gezisi teklifinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun teklifine cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan geldi. Sosyal medya hesabından cevap veren Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun 8 saat tartışmalarını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

'ABD SEYAHATİ BANKER BİLO FİLMİNE BENZİYOR'

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı ABD'yi ziyaret etme teklifi hakkında, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Banker Bilo filmine benzer sahneler yaşanan ABD seyahati, tam bir fiyasko. Önemli kişiler ve uluslararası kurumların yetkilileriyle görüştürüleceği vaadiyle FETÖ tarafından aldatılan Kılıçdaroğlu, PR yerine sadece piyasa yapabildi. Kılıçdaroğlu, dünkü grup konuşmasında ünlü filmin repliğinde olduğu gibi, “FETÖ bizi dolandırdı İbo.” diye acı acı kamuoyuna itirafta bulunacağına, Sayın Genel Başkanımıza seyahat teklifinde bulunup meseleyi saptırmış" dedi.

REKLAM

'MADENCİLERİN ACISINI İSTİSMAR EDİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti tartışmalarını örtbas etmeye çalıştığını belirten Yalçın, "Kemal Bey, ABD gezisinin başarısızlığını ve kendisini destekleyen medyada bile yarattığı hayal kırıklığını örtbas etmek için de “Susmayacağım!”! diye efelenerek maden kazasında şehit olan 41 madencimizin ailelerinin acılarını istismara yeltenmiş" dedi.

'FETÖ TARAFINDAN KULLANILDI'

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin ise, "Sayın Kılıçdaroğlu, hadi FETÖ tarafından kullanıldığını, aldatıldığını gizlemeye çalışıyorsun; ABD gezini planlayanlar sekiz saat ortadan kaybolduğunda seni kiminle buluşturdular, bari onu söyle! Karayoluyla gittiğin Washington DC ile New York arasındaki Pensilvanya’dan geçerken FETÖ’nün kara kutusu ve Pensilvanya Kardinali’nin sağ kolu olan Şerif Ali Tekalan ile görüştün mü, görüşmedin mi? Yoksa Kardinal Fetoş tarafından takdis mi edildin? Maiyetindekiler işin mahiyetini biliyor muydu, bilmiyor muydu?" ifadelerini kullandı.

REKLAM