Gündem MHPden Kılıçdaroğlunun ABD çağrısına yanıt Yaşanılanları örtbas etmeye çalışıyor
POLİTİKA

MHP’den Kılıçdaroğlu’nun ABD çağrısına yanıt: Yaşanılanları örtbas etmeye çalışıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'yi ABD'ye davet etmesi hakkında sosyal medya hesabından cevap verdi. Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin, "PR yerine sadece piyasa yapabildi. ABD seyahatinde Banker Bilo filmine benzer sahneler yaşandı" dedi. Ayrıca Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya ziyareti iddiaları hakkında, "FETÖ’nün kara kutusu Şerif Ali Tekalan ile görüştün mü, görüşmedin mi?" ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP’den Kılıçdaroğlu’nun ABD çağrısına yanıt: Yaşanılanları örtbas etmeye çalışıyor
Prof. Dr. Edip Semih Yalçın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin tartışmaları sürüyor. Konuyla alakalı partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine yönelik beraber ABD gezisi teklifinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun teklifine cevap MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan geldi. Sosyal medya hesabından cevap veren Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun 8 saat tartışmalarını örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

'ABD SEYAHATİ BANKER BİLO FİLMİNE BENZİYOR'

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı ABD'yi ziyaret etme teklifi hakkında, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Banker Bilo filmine benzer sahneler yaşanan ABD seyahati, tam bir fiyasko. Önemli kişiler ve uluslararası kurumların yetkilileriyle görüştürüleceği vaadiyle FETÖ tarafından aldatılan Kılıçdaroğlu, PR yerine sadece piyasa yapabildi. Kılıçdaroğlu, dünkü grup konuşmasında ünlü filmin repliğinde olduğu gibi, “FETÖ bizi dolandırdı İbo.” diye acı acı kamuoyuna itirafta bulunacağına, Sayın Genel Başkanımıza seyahat teklifinde bulunup meseleyi saptırmış" dedi.

'MADENCİLERİN ACISINI İSTİSMAR EDİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti tartışmalarını örtbas etmeye çalıştığını belirten Yalçın, "Kemal Bey, ABD gezisinin başarısızlığını ve kendisini destekleyen medyada bile yarattığı hayal kırıklığını örtbas etmek için de “Susmayacağım!”! diye efelenerek maden kazasında şehit olan 41 madencimizin ailelerinin acılarını istismara yeltenmiş" dedi.

'FETÖ TARAFINDAN KULLANILDI'

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin ise, "Sayın Kılıçdaroğlu, hadi FETÖ tarafından kullanıldığını, aldatıldığını gizlemeye çalışıyorsun; ABD gezini planlayanlar sekiz saat ortadan kaybolduğunda seni kiminle buluşturdular, bari onu söyle! Karayoluyla gittiğin Washington DC ile New York arasındaki Pensilvanya’dan geçerken FETÖ’nün kara kutusu ve Pensilvanya Kardinali’nin sağ kolu olan Şerif Ali Tekalan ile görüştün mü, görüşmedin mi? Yoksa Kardinal Fetoş tarafından takdis mi edildin? Maiyetindekiler işin mahiyetini biliyor muydu, bilmiyor muydu?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin MHP'den eleştiri geldi: İcazeti millet yerine uluslararası aktörlerden almaya gitti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin MHP'den eleştiri geldi: İcazeti millet yerine uluslararası aktörlerden almaya gitti
Denizden fışkırdı

Denizden fışkırdı

10 bin kasa palamut yakaladılar.
Toggdan yeni adım

Togg'dan yeni adım

Menzil endişesi ortadan kalkacak.
Milliyetçilik budur: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar KKTC Tanınmalı tişörtünü giydi

En büyük sosyal konut projesi Financial Times'ta.

​Putin ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilan etti.

Görev başında bulunamadıklarında kesinti yapılmayacak.

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.

​Kanser teşhisi konan Pyerre ile yolları ayırdığı için Giresunspor'a ceza verildi.

​Kayan kamyonet binanın üstüne uçtu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.