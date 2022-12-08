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POLİTİKA

MHP'den "Kürtçe resmi dil olacak" diyen HDP'li Öcalan'a tepki: Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde

HDP'li Ömer Öcalan'ın TBMM kürsüsünde "Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak" demesi Meclis'te tansiyonu yükseltti. Öcalan'a tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHPden Kürtçe resmi dil olacak diyen HDPli Öcalana tepki: Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül.

TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2023 yılı bütçelerinin görüşüldüğü sırada söz alan HDP'li Ömer Öcalan, provokatif sözler sarf etti.

"Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz." diyen Öcalan, "Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına giriliyor. Bu 2’nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

MHP'den
OYNAT 00:59
MHP'den "Kürtçe resmi dil olacak" diyen HDP'li Öcalan'a tepki: Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde
HDP'li Ömer Öcalan'ın TBMM kürsüsünde 'Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak' demesi Meclis'te tansiyonu yükseltti. Öcalan'a tepki gösteren MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 'Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler.' ifadelerini kullandı.

"ZORLA YAPMAYA ÇALIŞANLAR SARI TORBADA"

AK Parti, MHP ve İYİ Parti sıralarından Öcalan'ı sözlerine tepki gösterildi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldıza sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. O hatibin Türkiye’de alışacaksınız zorla bu iş olacak, zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler." diye konuştu.

TBMM'de HDP'ye karşı tansiyonun yükselmesi sonrası oturumu yöneten Nimetullah Aydoğmuş oturuma ara verdi. MHP ve HDP milletvekili arasındaki tartışma ara boyunca devam etti.

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