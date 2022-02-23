MHP'li Akçay ve HDP'li Beştaş'tan 'Devlet Bahçeli' tartışması: Sözleri kışkırtıcı ve hadsiz

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu sırada MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile HDP'li Meral Danış Beştaş arasında "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" tartışması yaşandı.

Beştaş, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kırklar Dağı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına yapılmak istenen "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" için ağaç dikim çalışmaları başladığını anımsattı.

"FİDAN DİKİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

MHP İl Başkanlığının özel bir firmaya ait kepçeyle fidanların dikileceği alanda kazı çalışması yaptığını aktaran Beştaş, "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı diye isim koyduğunuz yer Diyarbakır halkınındır. Halka sormadan isim koyma yöntemleri çok eskilerde kaldı." ifadesini kullandı.

"AÇIKLAMASI KIŞKIRTICI VE HADSİZ"

Akçay ise Beştaş'ın Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na ilişkin açıklamasını "kışkırtıcı ve hadsiz" olarak tanımlayarak "Bu bölücü, ötekileştirici ve tahrik edici bir dildir." dedi.

"HDP'DEN İZİN ALMAMIZ GEREKMİYOR"

MHP Diyarbakır İl ve ilçe teşkilatlarının hatıra ormanı yapılması yönünde bir karar aldığını aktaran Akçay, bu konuda HDP'den izin almaları gerekmediğini söyledi.

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Beştaş ise tahrik etmek için bu cümleleri kurmadığını savunarak şu ifadelerini kullandı:

"Diyarbakır halkının düşüncelerini ve duygularını, Diyarbakır'da iktidarda olan bir parti olarak burada ifade ettim. Devlet Bahçeli'nin bir yerde hatıra ormanı açmayacağını söylemiyoruz. Bunun yerinin Diyarbakır olmadığını söylüyorum. Diyarbakır halkı haftalardır 'Biz kabul etmiyoruz.' diyor. Eğer halkın sözlerine kulak verecek olursanız, bunu dikkate alırsınız. Biz herhangi bir saygı sınırları aşmadık. Şimdi biz Selahattin Demirtaş hatıra ormanını Osmaniye'ye diksek ne dersiniz?"

Akçay da MHP'nin Anadolu'nun her yerinde etkinlik yapabileceğini, bir siyasi partinin başka bir siyasi partiye ne yapıp yapamayacağını söyleyemeyeceğini belirtti.

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