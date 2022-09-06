Gündem MHPli Erdemden CHPli Tekinin sözlerine net yanıt Altılı masa ittifakının yedinci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur
POLİTİKA

MHP'li Erdem'den CHP'li Tekin'in sözlerine net yanıt: Altılı masa ittifakının yedinci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı altılı masadaki gizli ortağı da ortaya çıkarmış oldu. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Tekin'in sözlerine ithafen, "CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa deşifre oldu" açıklamalarında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MHPli Erdemden CHPli Tekinin sözlerine net yanıt: Altılı masa ittifakının yedinci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur
Arşiv.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erdem, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik' kapsamında İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ile ilgili yaptığı ziyaretin ayrıntılarını anlattı.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

  • Erdem, "Yüzde 70'i kadın olan güzellik uzmanlarımızın mağduriyetine çözüm olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çalışmalarımız sonucunda çıkmıştır. Kadın girişimcilerimize desteğimiz sürecektir" dedi.

"7'Lİ MASA ARTIK DEŞİFRE OLDU"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili, "7'li masa bu açıklama ile somutlanmış oldu. Yaklaşık 1,5 aydır, Millet İttifakı'na, 'HDP ile birlikte misiniz?' sorusunu yöneltiyoruz. CHP'nin bu açıklamasıyla birlikte 6'lı masa ittifakının 7'nci ortağının HDP olduğu deşifre olmuştur. 6+1 diyorduk. 7'li masa artık deşifre oldu. 6'lı ittifak HDP ile birlikte" diye konuştu.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama.
Sokakta çocuk cesedi bulundu

Sokakta çocuk cesedi bulundu

​"Sabaha karşı bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler..."
Yeniden mi tutuklanacak?

​Serbest bırakılmıştı: Kadir Şeker davasında yeni gelişme.

Antalya Havalimanı'nda yakalandı: ​Tam 100 kapsül, bin 100 gram.

​Katil zanlısı bunu hesap etmemişti.
72 futbol sahası büyüklüğünde

72 futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında yeni dönem başlıyor.

​Türkiye, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 78-63 mağlup etti.

​Yapay zeka ile Kovid-19 tespit edilebilecek

​İngiltere'nin en yaşlı erkeğinden tüyolar.

Özel halk otobüsünü 9 ayda akıllı karavana çevirdi.

'Hiçbir masrafı yok'

'Hiçbir masrafı yok'

Kilosunu 4 TL'den satıyor.

​Doğal gaz sevkiyatı ödemeleri yuan ve rubleyle yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.