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Diyarbakır'da MHP'li Mehmet İçli öldürüldü

MHP'li eski başkan Diyarbakır'da öldürüldü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli (60) evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
MHP'li eski ilçe başkanını öldürülmesinin ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
MHP'li eski ilçe başkanını öldürülmesinin ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kocaköy ilçesinde MHP Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyesi ve eski Kocaköy İlçe Başkanı Mehmet İçli, bugün öğlen saatlerinde evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan ve Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İçli, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çok yönlü soruşturma sürüyor

  • İçli'nin öldürülmesi ile ilgili polis geniş çaplı araştırma başlatırken, yetkililer, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantılı olmadığını, geçmişte yaşanan bir husumetten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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