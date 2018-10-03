MHP'li eski başkan Diyarbakır'da öldürüldü

Hayat

RTÜK Çukur ve Avlu'ya acımadı

Ekranların reyting rekortmeni dizileri Çukur ve Avlu'ya, şiddet içerikli sahnelerinden dolayı, RTÜK'ten ceza yağdı. İki dizide de yer alan şiddet içerikli sahnelerin çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar vereceği ifade edildi.