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POLİTİKA

MHP'li Feti Yıldız'dan 'tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın' teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yıldız, "Aile Türk Toplumunun temelidir. Pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra , LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan hükümler Ceza Mevzuatımızda bulunmalıdır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHPli Feti Yıldızdan tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın teklifi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı.

Başörtüsü düzenlenmesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlatan Yıldız, söz konusu kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesi ile birbirini tamamlayacağını ifade etti. Yıldız, olası LGBT propagandasını da engellemeyi istediklerini söyleyerek söz konusu kanun teklifinde pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini ifade etti. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

"AİLE TÜRK TOPLUMUNUN TEMELİDİR"

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aile Türk Toplumunun temelidir. Pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasının yanı sıra , LGBT propagandası ve tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan hükümler Ceza Mevzuatımızda bulunmalıdır"

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