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POLİTİKA

MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Öztrak'a sert sözler: Saygısız ve seviyesiz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugünkü basın açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 'milleti sırtından bıçaklamakla' suçladı. Öztrak'ın bu sözlerine MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan çok sert bir yanıt geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Büyükataman, "

Yalan, iftira ve bedduayı siyasi üslup hâline getiren Öztrak, bu hâliyle muhakkak ki partisini en iyi şekilde temsil etmektedir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHPli İsmet Büyükatamandan CHPli Faik Öztraka sert sözler: Saygısız ve seviyesiz
İsmet Büyükataman - Faik Öztrak

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın partisinin MYK toplantısı sonrası verdiği demecin ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye’ye yönelen göç dalgasına sessiz kaldığını ve milleti sırtından bıçakladığını söyleyen Öztrak'a sert sözlerle yüklendi.

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'Her zamanki saygısız ve seviyesiz...'

Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Büyükataman, "CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından verdiği demeçte, her zamanki saygısız ve seviyesiz üslubu ile Sayın Genel Başkanımız hakkında haddini aşan sözler sarf etmiştir." dedi.

'Yalan, iftira ve bedduayı siyasi üslup hâline getirdi'

"Yalan, iftira ve bedduayı siyasi üslup hâline getiren Öztrak, bu hâliyle muhakkak ki partisini en iyi şekilde temsil etmektedir." ifadesini kullanan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bilinmelidir ki Öztark da, zilletin başını çeken genel başkanı Kılıçdaroğlu da aziz Türk milletini temsil etme seviyesinden oldukça uzaktır.

"Sayın Genel Başkanımızın ülkemizde geçici sığınma statüsünde bulunanlara ve Afganistan’dan Türkiye’ye yönelen göç dalgasına sessiz kaldığını iddia eden CHP Sözcüsünün zihni; belli ki Sözcü’yü gazete, HalkTV’yi televizyon kanalı zannedip bunlardan beslendiği için cücük kalmıştır.

Öztark’ın, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Türkgün gazetesinde yayımlanan mülakatından haberdar olmaması elbette bir ihtimaldir. Çünkü CHP siyaseti hep yarımdır, eksiktir. Bu yüzdendir ki aziz milletimizin CHP’den memleket adına bir beklentisi söz konusu değildir.

Sığınmacıların suyunu kesip kursaklarındakini alarak Türkiye’yi terke zorlamayı politika olarak benimsemiş CHP yönetiminin aksine Sayın Genel Başkanımız; sığınmacıların, ülkelerindeki kargaşanın son bulmasının ardından yurtlarına gönderileceğini bu mülakatta ifade etmiştir.

Aynı mülakatta bayram münasebetiyle ülkelerine gidebilenlerin, geri dönüşlerine de lüzum olmadığını söyleyen Sayın Genel Başkanımız, düzensiz göçün sosyal birçok düzensizliğin yaşanmasına sebebiyet verdiğini ve aynı zamanda güvenlik sorunu oluşturduğunu vurgulamıştır.

Ders niteliğindeki bu mülakat hem Öztark’ın hem CHP yönetiminin ufkunu açacaktır. İşbirlikçi CHP zihniyetinin temsilcilerinin Türk Milliyetçiliği adına ahkâm kesmesi ise akla ziyandır. Sandık sandık diye ortalığı ayağa kaldıranlar, sandıklar açıldığında yine mahcup olacaktır."

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