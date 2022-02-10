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POLİTİKA

MHP'li milletvekili Saffet Sancaklı tabut taşırken soyuldu: Tam 6 bin lirasından oldu

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenazesine katıldı. Sancaklı eve gittiğinde cebinden 6 bin lirasının çalındığını fark etti. Kamera kayıtlarından tespit edilen 2 şüpheli, kısa sürede yakalandı.

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Haber Merkezi Diğer
MHPli milletvekili Saffet Sancaklı tabut taşırken soyuldu: Tam 6 bin lirasından oldu
MHP'li milletvekili Saffet Sancaklı tabut taşırken soyuldu

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, cenaze töreninde tabut taşırken hırsızların hedefi oldu. Sancaklı, geçtiğimiz günlerde vefat eden eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katıldı. Bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı.

CEBİNDEN 6 BİN LİRA ÇALDILAR

Arkasındaki kişinin tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı, bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti.

Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu anladı.

Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu, arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.

BİRİ GÖLGELEME YAPTI, DİĞERİ PARAYI ALDI

Emniyette ifade veren Saffet Sancaklı, olay günü cami içerisinde merhumun cenazesini araca taşımak üzere tabuta gittiğini bu sırada çok kalabalık olduğunu ancak arkasında bulunan gri bereli bir şahsın kendisini sürekli ittirdiğini evine gittiğinde ise parasının olmadığını tespit edince hırsızın bu şahıs olabileceğini söyledi.

Sabah’ın haberine göre şikâyet üzerine emniyet güçleri, güvenlik kameralarından iki şahsın Saffet Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığını tespit etti.

İKİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi.

İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan etti.

İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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