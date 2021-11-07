Gündem MHPli Semih Yalçından İYİ Partiye ağır sözler İP Müdiresi Heval Meral rolünü üstlendi
POLİTİKA

MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: İP Müdiresi 'Heval Meral' rolünü üstlendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye yönelik çok sert sözler sarf etti. "İP, Öcalan’a sayın demiş, şehit ailesine küfretmiştir." diyen Yalçın, "Artık İP kokmuş ve kopmuştur. İşte bu yüzdendir ki İP’in siyasi nesebi gayri sahihtir." ifadelerini kullandı. Yalçın, "İP Müdiresi üslendiği ‘Heval Meral’ rolüyle HDP-İP kardeşliğinde ciddi mesafe kaydetmiştir." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MHPli Semih Yalçından İYİ Partiye ağır sözler: İP Müdiresi Heval Meral rolünü üstlendi
Semih Yalçın

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter hesabından bir dizi açıklamada bulundu.

Açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Sayın Öcalan' gafı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfür üzerinden İYİ Partiyi eleştiren Yalçın, çok sert ifadeler kullandı.

Yalçın, "Külhan misali kürsü yumruklayan, konuşurken ağzından tükürük saçan Müdire Akşener ve hempaları Türk milletinin en hassas olduğu değer ve inançları yine istismar etmiştir. 'Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığı…' gibi sefil ve rezil bir iddiayı dile getirirken şuuraltı kendisini ele vermiş İmralı’ya saygıda kusur etmemiştir." dedi.

"İP MÜDİRESİ 'HEVAL MERAL' ROLÜ ÜSTLENDİ"

"‘Burası Kürdistan’ lafından rahatsızlık duymayan, HDP’yi meşrulaştırma gayretindeki İP Müdiresi üslendiği ‘Heval Meral’ rolüyle HDP-İP kardeşliğinde ciddi mesafe kaydetmiştir." ifadesini kullanan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müdirenin yardımcısı sicilli hayâsızın içine sürüklendiği ahlak yozlaşmasını sarf ettiği çirkin sözler ve küfür ele vermiştir. İP’in İpsizleri de mezkûr müptezeli korumaya çalışarak İpliklerini pazara çıkarmışlardır. İP, Öcalan’a sayın demiş, şehit ailesine küfretmiştir. Artık İP kokmuş ve kopmuştur. İşte bu yüzdendir ki İP’in siyasi nesebi gayri sahihtir."

Meral Akşener'in "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde
GÜNDEM
Meral Akşener'in "Sayın Öcalan" sözleri sosyal medyanın gündeminde

İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti
GÜNDEM
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Galatasaraydan kritik kayıp

Galatasaray'dan kritik kayıp

​Sarı kırmızılılar ile zirve arasındaki puan farkı '9' oldu.
Zirve değişmedi

​Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı

İnternetten gördü <br>iki yılda yaptı

İnternetten gördü
iki yılda yaptı

Duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra gün yüzüne çıkarabildi.

Denizde ve karada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik.
İstanbul'un her yerindeler

İstanbul'un her yerindeler

​Caddelerdeki yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı: İşte nedeni...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.