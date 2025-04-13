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MHP'li Yalçın'dan CHP'li Özel'e: İmamoğlu'nun minderden ayrılmasını herkesten çok istiyor

MHP'li Yalçın'dan CHP'li Özel'e: İmamoğlu'nun minderden ayrılmasını herkesten çok istiyor

17:2413/04/2025, Pazar
DHA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel-MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
CHP Genel Başkanı Özgür Özel-MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Özgür Özel, İmamoğlu'nun ceza alıp diskalifiye edilerek minderden ayrılmasını herkesten çok istemektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'yle ilgili yaptığı yazılı açıklamada,
"Özel, İmamoğlu'nun mahpus damındaki kabus ve endişelerini en aza indirmek için bir süre daha sırtını sıvazlayıp pohpohlamaya devam edecektir. Bir müddet daha, her gittiği yere etiketinde 'Ekrem İmamoğlu' yazan hayali bir koltuk götürecektir. Zamanı geldiğinde de bağımsızlık ve 'Özgür'lüğünü ilan ederek kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için kalıcı adımlar atmaktan çekinmeyecektir. Hakikatte Özgür Özel, İmamoğlu'nun ceza alıp diskalifiye edilerek minderden ayrılmasını herkesten çok istemektedir. Çünkü tasallut ve vesayetten kurtulması için önüne hukuki bir fırsat çıkmıştır. Zaman, tarih ve yargı süreci; Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'nun karanlık gölgesinden sıyrılma fırsatı sunmuştur"
ifadelerini kullandı.


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