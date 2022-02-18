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POLİTİKA

MHP'li Yalçın'dan erken seçim isteyip aday çıkarmayan muhalefete: Kandil'den sufle gelmedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, muhalefet partilerinin henüz cumhurbaşkanı adayı belirlememiş olmasını eleştirdi. "Bugüne kadar ısrarla seçim istemiş olmalarına rağmen adaylarını açıklamadılar." diyen Yalçın, "Bunun sebebi de şu; henüz Kandil'den sufle gelmedi, Pensilvanya'dan bir aday işaret edilmedi ve daha da önemlisi Washington talimat vermedi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
MHPli Yalçından erken seçim isteyip aday çıkarmayan muhalefete: Kandilden sufle gelmedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

Bayraklı ilçesinde düzenlenen partisinin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" adlı toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıya değindi. Yalçın, "Ana muhalefet partisinin öncülüğündeki şer ittifakı sözüm ona demokratik parlamenter sistemi yeniden ihya etmek ve iktidara gelmek amacıyla toplantı üstüne toplantı gerçekleştirmektedir." ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantıları "göz boyama seansları" ve "zillet toplantıları" olarak niteleyen Yalçın, "Zillet toplantılarının gizli ama dominant öznesiyse PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'dir. Zillet ittifakına katılan herkes zorunlu olarak HDP'yi gözetmekte ve politikalarını onun amacına göre belirlemektedir. Resmi ve defakto olmak üzere zillet ittifakının bütün unsurlarının oyunları HDP'yi üzmemek ve kaçırmamak üzerine kurgulanmıştır." diye konuştu.

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"İhanet senaryolarına Bayraklı’dan bayrak açıyoruz." diyen Yalçın şöyle devam etti:

"Askerimizi, polisimizi şehit eden, sivil vatandaşlarımızı, kundaktaki bebeleri gözünü kırpmadan öldüren cinayet şebekesi PKK ile iş tutan ama bunu gizlemek için türlü türlü şeylere başvuran bu kirli ittifakın bütün kirli çamaşırlarını Bayraklı’dan başlamak suretiyle ilgili her ilçemizde anlatacağız. Açtığımız mücadele bayrağını, iş birlikçilerin gönüllü lokomotifi CHP’nin birinci çıktığı ilçe ve illerden başlayarak bütün vatan sathına yayacağız. Küresel aktörlerin çıkarlarına hizmet eden bu şer iş birliğinin, halktan kopmuş ipliğini pazara çıkaracağız. Partimiz ve Cumhur İttifakı’na dönük karalama kampanyalarının izlerini silecek, sahneye konulan felaket senaryolarını etkisiz hale getireceğiz."

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Altı muhalefet liderinin buluşması: Yuvarlak masada 28 Şubat mutabakatı

Millet İttifakı'nı "Cumhur İttifakı düşmanlığının" bir arada tuttuğunu söyleyen Yalçın, "Şer iş birliğinin öncü kuvveti olan CHP, bir yandan hak ve adalet, bir yandan barış naraları atarken diğer yandan da kalabalıkları hukuksuzluk ve kanunsuzluğa çağırmaktadır. Oy beklediği kitleleri suça yönlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Yalçın, 6 muhalefet partisinin hazırladıkları mutabakat metnini 28 Şubat'ta açıklama kararı almasını da eleştirerek "Dikkat ederseniz tespit ettikleri tarih dahi vesayetçi kafanın ürünüdür." diye konuştu.

  • "İster üst akıl deyin ister küresel akıl deyin bunların bir yöneteni var." ifadesini kullanan Yalçın, "Bugüne kadar ısrarla seçim istemiş olmalarına rağmen adaylarını açıklamadılar. Bunun sebebi de şu; henüz Kandil'den sufle gelmedi, Pensilvanya'dan bir aday işaret edilmedi ve daha da önemlisi Washington talimat vermedi. Bugüne kadar adaylarını açıklamamalarının temel nedeni budur." dedi.

​MHP'den 'akaryakıt' müjdesi: İktidar çalışmalara başladı
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MHP'nin Kızılcahamam Patalya Otel'de, \"milli bilinci uyanık tutmak ve teşkilat çalışmalarının belirlenmesi için\" düzenlediği il başkanları toplantısı sona erdi.
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Görüşmelerin ardından basına konuşan ​MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Yalçın, Türkiye'nin, bütün ülkeleri etkisine alan küresel ekonomik krize rağmen dirençli ekonomiye sahip ülkeler arasında yer aldığına işaret etti.
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Yalçın, 2021 büyüme rakamları ve ihracat verilerinin, Türk ekonomisinin küresel kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını gözler önüne serdiğini belirtti.
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MUHALEFETE TEPKİ: TOPLUMU KARAMSARLIĞA SEVK ETMENİN KİMSEYE YARARI YOK<br><br>Yalçın, dövizdeki oynaklığın sona erdirilmesi ve kontrolsüz kur artışının dizginlenmesinden sonra enflasyonun düşürüleceğini, makroekonomik istikrarın kazanılacağını kaydetti.
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Yalçın, \"Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin kimseye yararı yoktur\" ifadesini kullandı.
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Yalçın, devletin halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkanlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bildirdi.
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AKARYAKIT FİYATLARINA DÜZENLEME YOLDA<br><br>Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını vurguladı.
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Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiğini belirten Yalçın, iktidarın bu yönde de çalışmalara başladığını anımsattı.
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Yalçın açıklamasında şunları söyledi:
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Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir.
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Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır
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​MHP'den 'akaryakıt' müjdesi: İktidar çalışmalara başladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen il başkanları toplantısının ardından gündeme ilişkin konuştu. Ekonomik gelişmelere değinen Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketici yararına kontrol altına alınması için iktidarın çalışmalara başladığını duyurdu.
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