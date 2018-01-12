MHP'nin 'seçim ittifakı' için komisyon üyeleri belli oldu

MHP'nin AK Parti ile görüşmeleri yütütecek olan ittifak komisyonunun üyeleri Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu oldu.
A Haber'in haberine göre; MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Parsak, MHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri arasında da yer alıyordu.
- MAHİR ÜNAL AÇIKLAMIŞTI
- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iki partiden oluşturulacak komisyon için, "Önümüzdeki süreçte oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalıştırılacaktır. AK Parti uyum yasaları çerçevesinde ittifak konusunu çalışmaktadır. Başlangıç olarak AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için 3'er kişiden oluşacak bir komisyon kurulması düşünülmektedir." demişti.
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