MİA'dan 'Dönüşen Çok Kutuplu Sistemde Rusya'nın Statü Arayışı' raporu

ABD'nin küresel hegemonya kaybı ve Çin'in yükselişi, çok kutuplu bir dünya düzeninin temellerini güçlendirirken, Rusya'nın uluslararası sistemdeki konumunu sağlamlaştırma çabalarının da hız kazandığı belirtilen raporda, Ukrayna savaşı sonrası Batı ile ilişkileri kopma noktasına gelen Moskova'nın, BRICS gibi platformlar üzerinden yeni ittifaklar kurarak Çin, Hindistan ve küresel Güney ülkeleriyle bağlarını güçlendirmeye çalıştığına işaret edildi.





Rusya'nın bu stratejilerinin, önemli sınırlamalarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyan raporda, "Özellikle Avrupa'nın, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltması, Moskova'yı Asya pazarlarına yönelmeye zorladı. Çin'e artan ekonomik bağımlılık ise Rusya'nın uzun vadeli stratejik özerkliğini tehdit edebilir. Ayrıca, Batı ile yürüttüğü hibrit savaş yöntemleri ve medya stratejileri, Rusya'nın küresel söylem üzerindeki etkisini artırma çabalarını desteklese de Batı'nın karşı hamleleriyle kısıtlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin ise bu değişimden faydalanarak enerji işbirliklerini geliştirdiği ve ticaret alanında fırsatlar yarattığı belirtildi.

Türkiye'nin denge politikası

Türkiye'nin, Rusya ile olan ilişkilerinin çok yönlü ve hassas dengeler içerdiği vurgulanan raporda, "NATO üyesi olan Türkiye, Batı ile ittifak ilişkilerini sürdürürken, enerji ve ticaret alanlarında Rusya ile işbirliğini koruma çabası içinde. Ankara'nın Ukrayna'ya verdiği destek, Rusya tarafından eleştirilse de iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji işbirlikleri devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olmasıyla Washington'un küresel stratejisinde önemli değişiklikler yaşanabileceği kaydedilen raporda, Trump'ın geleneksel müttefiklere yönelik eleştirilerinin ve NATO'ya yönelik sorgulamalarının, Rusya'nın Batı içindeki ayrışmalardan faydalanma stratejisini güçlendirebileceği dile getirildi.





Rusya'nın uluslararası statü arayışı

Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir denge politikası izleyeceğinin, bölgesel ve küresel gelişmeler açısından kritik bir rol oynayacağı belirtilen raporda, Rusya'nın uluslararası düzende güçlü bir statü elde etme amacının sadece askeri ve ekonomik boyutlarla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda kültürel diplomasi ve yumuşak güç araçlarının kullanıldığı bildirildi.





Batı'nın hegemonyasına karşı alternatif bir anlatı oluşturma çabalarının, medya ve dezenformasyon stratejileriyle desteklendiği ifade edilen raporda, Rusya'nın bölgesel stratejilerinde ve enerji politikalarında da bu statü arayışının somut göstergelerinin bulunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin çok kutuplu dünya düzenine uyum sağlama sürecinde dikkatli ve stratejik adımlar atmakta olduğu dile getirilen raporda, Türkiye'nin Batı ve Rusya ile olan ilişkilerindeki dengeyi sürdürme çabalarının, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliklerinin yanı sıra küresel düzeydeki statüsünü pekiştirebilme açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.





Raporda, Türkiye'nin çok yönlü diplomasi becerilerinin ve stratejik esnekliğinin, bölgesel liderliğini pekiştirebileceği ve uluslararası alandaki etkisini artırabileceği aktarıldı.







