Miçotakis Türkiye'yi şikayet edip Avrupa'dan yardım dilendi

Yunanistan'da halk, erken genel seçim için 21 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçim vaadi olarak Türk-Yunan sınırını tamamen duvarla öreceği taahhüdünde ulundu.

Alman Bild gazetesine konuşan Miçotakis, kıtaya göçmen hareketliliğine ilişkin mesajlar verirken Türkiye'yi hedef aldı.

Yunan Başbakan'ın sözlerine işaret eden gazete, "Mültecileri Avrupa'dan uzak tutmak istiyor. Bunun için bir duvar inşa ettiriyor." diye yazdı.

Miçotakis, Avrupa'nın izlediği göç politikasının "dış sınırlarda duvarlar ve çitler olmadan işe yaramayacağına" inandığını belirtti.

"Türkiye, silah olarak kullandı"

Sözü Türkiye'ye getiren Miçotakis'in, Ankara'yı hedef alan ifadeler kullanması dikkat çekti:

Göreve geldikten 6 ay sonra Yunanistan'da yani Avrupa topraklarında organize bir yasa dışı göçmen işgali ile karşı karşıya kaldık. Göçü jeopolitik amaçlarla silah olarak kullanan ilk ülke Türkiye oldu.

O sırada Avrupa Birliği'nin tüm liderliği Türkiye-Yunanistan sınırına geldi ve sınırı savunurken bizi alkışladı.

AB'den yardım talep etti

Söz konusu Alman gazetesi, Yunanistan ile Türkiye arasında Meriç Nehri üzerinde halihazırda bir duvar bulunduğunu belirtirken, "Yunanistan bunu genişletmek istiyor ve Avrupa Birliği'nden sübvansiyon talep ediyor." diye yazdı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'nın duvarın inşası için tek başına ödeme yapmak zorunda kalmasının "adil olmadığını" savundu.

Göç baskısıyla en ön safta karşılaştıklarını anlatan Miçotakis, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Biz bir cephe devletiyiz. Ciddi bir göç baskısına maruz kalıyoruz. Avrupa Birliği'nden yardım bekliyoruz. Maksimum destek için çalışacağım.

Bu mümkün değilse, çiti milli fonlarla inşa edeceğiz. Pahalı ama Yunanistan gibi bir ülke için kesinlikle mümkün.











