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POLİTİKA

Miçotakis'e kötü haber: ABD'nin ayakta alkışladığı liderlerin biri ortada kaldı diğeri halkın saldırısına uğradı

Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak adalara silah yığması ve iskana açması nedeniyle bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD'den aldığı desteğe bel bağlayan Yunanistan, adalarda provokasyonlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi’nde konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye aleyhine konuşmalarıyla ayakta alkışlanmıştı. Ancak ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanan tek lider Miçotakis değildi. ABD'nin ülkeden çekilmesiyle Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı. ABD, ayakta alkışladığı Karzai ve Afgan halkını kaderine terk etti. Ayakta alkışlanan bir diğer lider de Venezuela'da ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Juan Guaido idi. Guaido, geçtiğimiz gün yemek yemeye gittiği restoranda halkın saldırısına uğradı ve arkasına bakmadan kaçtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miçotakise kötü haber: ABDnin ayakta alkışladığı liderlerin biri ortada kaldı diğeri halkın saldırısına uğradı
Türkiye'yi eleştirip şikayette bulunan Miçotakis ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı

Topraklarını ABD üssüne çeviren Yunanistan, uluslararası anlaşmalara aykırı olmasına karşın adalara silah yığmayı sürdürüyor. Ege’de silahsızlandırılmış adalara asker yerleştiren Yunanistan, statüsü belli olmayan adaları da iskana açarak provokasyona imza atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sert tepkilerine rağmen Türkiye aleyhine konuşan Yunanistan, provakasyonlarına devam ediyor.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Yunanistan Başbakanı Miçotakis Mavi Vatan haritasını göstererek Türkiye’yi şikayet etmişti. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez de Türkiye-Yunanistan geriliminde Atina’nın tarafında olduklarını itiraf etmişti.

ABD'NİN AYAKTA ALKIŞLADIĞI LİDERLERİN KADERİ

ABD Kongresi’nde konuşan Miçotakis Türkiye aleyhine konuşmalarıyla ayakta alkışlanmıştı. Ancak ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanan tek lider Miçotakis değildi. Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmanın ardından ayakta alkışlanmıştı.

ABD KARZAİ VE AFGAN HALKINI KADERİNE TERK ETTİ

Afganistan'da ABD'nin ülkeden çekilmesi sonucu Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD destekli hükümetin son devlet başkanı Eşref Gani kayıplara karışmıştı. Taliban'ın ülkede hakimiyeti ele geçirmesiyle Afgan halkı ABD tarafından yüzüstü bırakılmıştı. ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmayla hafızalara kazınan Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afganlar olarak tüm başarısızlıklarının bilincinde olduklarını ancak tam da bu sebeple ülkesine gelen büyük güçlerin Afganları rezalet ve felaket içinde bıraktıklarını açıklamıştı.

ABD DESTEĞİYLE DARBEYE KALKIŞAN GUADİO SALDIRIYA UĞRADI

ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan bir diğer lider ise Juan Guaido idi. Venezuela’da 2019 yılında ABD desteğiyle darbeye kalkışan Guaido geçtiğimiz gün yemek yemeye gittiği restoranda müşterilerin tepkisiyle karşılaştı. Sandalyeler havada uçuşurken Guaido çareyi kaçmakta buldu.

Darbeci lider hızlıca arabasına binip uzaklaşırken, ofisinden yapılan açıklamada, saldırı ‘pusu’ şeklinde nitelendirildi. Taraftarları, Guaido’nun olay sırasında gömleğinin yırtıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı. Söz konusu saldırının kendisini yıldırmayacağını belirten darbeci lider, “sokaklarda olmaya devam edeceğini” söyledi. 2019’un Ocak ayında ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan ederek Nicolas Maduro yönetimini devirmek üzere halkı sokağa çağıran Guaido, darbe girişiminde bulunmuş ve başta ABD olmak üzere bazı Batılı devletlerin desteğini almıştı.

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