Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada olay oldu: Turşuluk biberi çıplak ayakla ezdi

Salça rezaletinden sonra biber turşu rezaleti: Fıçıya çıkıp ayaklarıyla bastırdı

Kamuoyunda tartışma konusu olan TikTok adlı uygulamada takipçi kazanmak için çekilen skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde @ismaer12 kullanıcı adına sahip bir şahsın, biber turşusu dolu fıçıyı çıplak ayaklarıyla çıktığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video aracılığıyla Sağlık Bakanlığı söz konusu üretim tesisini denetlemeye davet edildi. Daha önce bir salça üretim tesisi benzer görüntülere sahne olmuştu.