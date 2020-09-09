Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada olay oldu: Turşuluk biberi çıplak ayakla ezdi
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de salça üretimi yapan fabrikada salçalık domatesleri ayaklarıyla ezen bir kişinin infial oluşturmasının ardından şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin videosu paylaşıldı. Sosyal medya uygulaması TikTok'tan görüntüleri paylaşan kişi hakkında işlem başlatılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde bir tesiste çalışanların ayaklarıyla salçalık domatesleri ezdiği görüntülerin yayılmasının ardından şimdi de biber turşularının bulunduğu varile ayaklarını sokan bir gencin görüntüsü sosyal medyada yayılmaya başladı.
TikTok'ta '@ismaer12' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kişi, turşu biberin içinde ayağı ile gezinirken çektiği görüntüleri yükledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, gencin ve tesisin tespit edilerek işlem başlatılmasını istedi.