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Gündem Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada olay oldu Turşuluk biberi çıplak ayakla ezdi
İSTANBUL

Mide bulandıran görüntüler sosyal medyada olay oldu: Turşuluk biberi çıplak ayakla ezdi

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de salça üretimi yapan fabrikada salçalık domatesleri ayaklarıyla ezen bir kişinin infial oluşturmasının ardından şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin videosu paylaşıldı. Sosyal medya uygulaması TikTok'tan görüntüleri paylaşan kişi hakkında işlem başlatılması bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
TikTok'tan yayılan bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
TikTok'tan yayılan bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde bir tesiste çalışanların ayaklarıyla salçalık domatesleri ezdiği görüntülerin yayılmasının ardından şimdi de biber turşularının bulunduğu varile ayaklarını sokan bir gencin görüntüsü sosyal medyada yayılmaya başladı.

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Kamuoyunda tartışma konusu olan TikTok adlı uygulamada takipçi kazanmak için çekilen skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde @ismaer12 kullanıcı adına sahip bir şahsın, biber turşusu dolu fıçıyı çıplak ayaklarıyla çıktığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan video aracılığıyla Sağlık Bakanlığı söz konusu üretim tesisini denetlemeye davet edildi. Daha önce bir salça üretim tesisi benzer görüntülere sahne olmuştu.


VATANDAŞLAR TEPKİLİ

TikTok'ta '@ismaer12' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kişi, turşu biberin içinde ayağı ile gezinirken çektiği görüntüleri yükledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, gencin ve tesisin tespit edilerek işlem başlatılmasını istedi.

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