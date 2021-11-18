Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü

Ekonomi

Trakya'da büyük gaz rezervi bulan Kanadalı şirket yeni ortak arıyor

Avrupa'da son dönemde yaşanan gaz arz sorunları ve fiyatlardaki keskin artış, büyük potansiyele sahip gaz bölgelerine ilgiyi artırıyor. Geçtiğimiz yıl Trakya'da büyük bir gaz rezervi bulduklarını açıklayan Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst Yöneticisi Sean Guest, ''Yeni sondaj alanlarımızı belirledik, 2020'nin başında projeyi ortak olarak yürüttüğümüz partnerimiz Equinor’un ortaklıktan ayrılması sebebi ile yeni ortaklık arayışı içerisindeyiz." diye konuştu.