Gündem Midyat Belediyesinden öğrencilere soru bankası
YEREL GÜNDEM

Midyat Belediyesi'nden öğrencilere soru bankası

Mardin’in Midyat Belediyesince, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlık kitabı soru bankası, dağıtıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Midyat Belediyesinden öğrencilere soru bankası
Midyat Belediyesi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, sınava hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, ilçede ve kırsal mahallelerde bulunan bütün öğrenci ve öğretmenlere soru bankası eğitim seti dağıttı.

Eğitim kurumlarını ziyaret kapsamında belirli aralıklarla köy okullara giden Belediye Başkanı Veysi Şahin, öğrencilerin yüreklere dokunarak onlarla birlikte vakit geçiyor. Sorun ve taleplerini dinliyor.

Periyodik aralıklarla dağıtımlarına başlanan çalışmada yer alan Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilk olarak efeler, ortaca, narlı, gülveren, barıştepe, düzoba, çalpınar, kayalar, kayapınar, Kutlubey, toptepe ve çalpınar kırsal mahallelerinde bulunan ortaokullarında eğitim gören bütün 8. sınıf öğrenci ve öğretmene soru bankası kitaplarını dağıttı.

Efeler Ortaokulu’ndaki kitap dağıtım törenine katılan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, burada eğitime destek vermeyi kendilerine görev olarak kabul ettiklerini söyledi.

Gençlerin vatanın, cumhuriyetin ve bayrağın gelecekteki tek sahibi olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Gençlerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek hepimizin en önemli görevidir. Midyat Belediyesi olarak hükümetimizin de büyük önem verdiği ve çeşitli projeler yürüttüğü eğitimde eşitliği sağlamak ve gençlerimize yeni fırsatlar yaratmak için çalışıyoruz.” Dedi.

Çalışmanın başarının kapılarını açacak tek anahtar olduğuna işaret eden Şahin, Midyat Belediyesi olarak eğitime yaptıkları desteklerden söz ederek, eğitime olan desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Başkan Şahin, şöyle devam etti. “Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaya, Midyat'ta başarılı gençler yetiştirmesine destek vermeye devam edeceğiz. Belediye olarak hepinize başarılar diliyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Başarı hiçbir zaman tesadüfi değildir. Bunu iyice aklınıza koyun. Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Sayın Aziz Sancar’da Savur’da sizin gibi bu sıralardan geçti. Onun için eğitim bizim için çok önemlidir. Özellikle kız çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları gerektiğini ve okuması için söylüyorum. Lütfen, anne ve babalarınıza söyleyin. Okula devam etmeyen çocukların okula devam etmesi için teşvik edin. Eğitim yolunda sizlere başarılar diliyorum. İnşallah bu kitaplar size ışık tutacaktır. Eğitim hayatınız boyunca her zaman yanında olacağız. İnşallah ileriki zamanlarda Üniversitede görsek sizlere bursa sağlayacağım.” Diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise, eğitime katkılarından dolayı Belediye Başkanı Veysi Şahin’e teşekkür ederek, “Eğitim ve öğretim hizmetlerini sorunsuz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle taşradaki okuma imkanı olmayan öğrencilerimize bu şekilde eğitim setleriyle destek verilmesi çok güzel. Eğitimin her türlü sorununa bakıp okulların onarımından tutup, diğer fiziki şartlarının iyileştirilmesine, çevre düzenlemesine olan katkılarından dolayı ve eğitime olan duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımıza ve Belediye çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bizlerde Midyat eğitimcileri ve öğrencileri olarak Midyat’ın geleceğinde bu şekilde katkı sağlayan Belediye Başkanımıza, hayırlı evlatlar yetiştirerek ve memleketimize hayırlı hizmetler getirerek bunu başaracağız.” Dedi.

Soru bankası kitaplarını alan öğrencilerde Başkan Şahin’e teşekkür ederek, sevinçlerini bildirdiler.

Kitap dağıtım programına, Midyat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Taş ve Belediye Sosyal Yardım Müdürü Mehmet Onur eşlik etti.

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Midyat Belediyesi'nden öğrencilere soru bankası
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