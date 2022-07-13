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MARDİN

Midyat'ta bayram bereketi: Dört günde 40 bin turist ağırlandı

Farklı din, dil ve ırktan insanları buluşan ve hoşgörü iklimi ile dikkati çeken Mardin'in Midyat ilçesi, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Dört gün boyunca 40 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçede özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlar büyük ilgi gördü.

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Haber Merkezi DHA
Midyatta bayram bereketi: Dört günde 40 bin turist ağırlandı
Midyat'ta bayram bereketi

Orta Doğu'daki Süryanilerinin merkezi konumundaki Midyat, 9 günlük tatilde de büyük ilgi gördü.

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, Müslüman, Hıristiyan ile Ezidi inancına mensup Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arap'ın binlerce yıldır birlikte yaşadığı ilçeye bayramda günlük 10 bin, toplamda ise 40 bin turist ziyarete geldi. Yöreye ait şallar bağlayıp, tarihi yapıları gezen turistler, özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlara büyük ilgi gösterdi.

'MARDİN'İN HAVASI BAŞKA'

Mersin'den ailesiyle birlikte Midyat'ı gezmeye gelen Meryem Dal, ilçeyi çok güzel bulduğunu söyledi. Dal, "Burası, çok farklı güzel. Herkese tavsiye ederim. Kültürlü, her yer çok değişik. Böyle yerleri, her yerde bulamazsınız. Mardin'in havası başka, herkesi bekliyoruz. Bura çok güzel bir yer" dedi.

'HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER'

İlçenin tarihi özelliğine vurgu yapan Meliha Çelik de "Tarihi yerler olduğu için insanlar gelip, görmek ve gezmek istiyor. Mesela akrabalarım İstanbul'da yaşıyor, onlar da çok merak ediyor. Görmek ve gezmek istiyorlar. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Herkesin gelip, görmesi gereken bir yer " dedi. İstanbul'dan Midyat'ı gezmeye gelen Abdurrahman Özmen ise daha önce hiç gelmediğini ve meraktan burayı tercih ettiğini söyledi.

Kuşadası’nda çifte bayram: Kruvaziyerle iki günde 16 bin turist geldi
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Önemli kruvaziyer limanlarından Ege Port Kuşadası'na son 2 günde 12 kruvaziyer yanaştı. Turistlerin yanı sıra mürettebat üyesi 5 bin 800 kişi de ilçeye giriş yaptı.
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Gelenlerin bir bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Bir bölümü ise ilçede kaldı.
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Gelenlerin bir bölümü, otobüslerle Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyarete gitti. Bir bölümü ise ilçede kaldı.<br><br><br><br>
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Kurban Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda, Ege Port limanına gelen kruvaziyer gemileriyle esnafın, bir nebzede olsa çifte bayram yaşadığını belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, “Yarın limanımıza yanaşacak olan Odyssey Of The Seas ve Regal Prıncess isimli iki kruvaziyerle 8 bin’in üstünde turist gelecek.” dedi.
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Yarın iki kruvaziyerin daha limana yanaşacağını aktaran Güngör, \"Limanımız şöhretli günlerine döndü. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm kesimlerin bol kazanç sağlamasını diliyorum.\" dedi.<br><br>
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Kuşadası’nda çifte bayram: Kruvaziyerle iki günde 16 bin turist geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kurban Bayramı tatili ile birlikte yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Türkiye'nin Kruvaziyer turizmindeki en önemli limanı olan Ege Port Limanına, iki günde 12 kruvaziyer ile 16 bin turist ile 5 bin 800 personel geldi.
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