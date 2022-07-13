Midyat'ta bayram bereketi: Dört günde 40 bin turist ağırlandı

Orta Doğu'daki Süryanilerinin merkezi konumundaki Midyat, 9 günlük tatilde de büyük ilgi gördü.

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, Müslüman, Hıristiyan ile Ezidi inancına mensup Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arap'ın binlerce yıldır birlikte yaşadığı ilçeye bayramda günlük 10 bin, toplamda ise 40 bin turist ziyarete geldi. Yöreye ait şallar bağlayıp, tarihi yapıları gezen turistler, özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlara büyük ilgi gösterdi.

'MARDİN'İN HAVASI BAŞKA'

Mersin'den ailesiyle birlikte Midyat'ı gezmeye gelen Meryem Dal, ilçeyi çok güzel bulduğunu söyledi. Dal, "Burası, çok farklı güzel. Herkese tavsiye ederim. Kültürlü, her yer çok değişik. Böyle yerleri, her yerde bulamazsınız. Mardin'in havası başka, herkesi bekliyoruz. Bura çok güzel bir yer" dedi.

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'HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER'

İlçenin tarihi özelliğine vurgu yapan Meliha Çelik de "Tarihi yerler olduğu için insanlar gelip, görmek ve gezmek istiyor. Mesela akrabalarım İstanbul'da yaşıyor, onlar da çok merak ediyor. Görmek ve gezmek istiyorlar. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Herkesin gelip, görmesi gereken bir yer " dedi. İstanbul'dan Midyat'ı gezmeye gelen Abdurrahman Özmen ise daha önce hiç gelmediğini ve meraktan burayı tercih ettiğini söyledi.