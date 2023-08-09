Milas yangınında sabotaj şüphesi: Görüntüler ortaya çıktı

Muğla’nın Ula ilçesinde, Ula göleti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.