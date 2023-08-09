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Milas yangınında sabotaj şüphesi: Görüntüler ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin saatler süren müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış anı ile ilgili ise görüntüler ortaya çıktı.

08:34 . 9/08/2023 Çarşamba
DHA
Öte yandan yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.30'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopter de katıldı. Öte yandan yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde yangının başladığı alanda bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görülüyor.


#Muğla
#Milas
#Orman Yangını
1 saat önce
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