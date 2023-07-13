Milas’ta korkutan yangın

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale etti.

OSMANİYE’DE TEHLİKE GEÇTİ

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangın ise kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Gafarlı köyü Dinikar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 2 uçak, 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ile 40 personel müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

KAŞ’TA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Antalya’nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bozkaya Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 3 arazözle müdahale edildi. Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde de yangın çıktı. Kılbaş ve Kepeztepe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 4 söndürme helikopteri, 2 uçak ile çok sayıda arazöz, su tankı ve personel sevk edildi. Her iki yangına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mustafa Gürpınar

ORMAN ŞEHİDİNE SON GÖREV

İzmir’in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Gürpınar için, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, orman yangınlarıyla mücadelede 130 çalışanı şehit verdiklerini hatırlattı. Öte yandan Bursa’nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıkardığı iddia edilen 35 yaşındaki A.Ö tutuklandı.







