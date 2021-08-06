Milas'taki yangın 7'nci günde: Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Orman işçileri ile itfaiye erleri, 2 mahalleye müdahale edince yangın, kısmi olarak kontrol altına alındı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her 2 bölge de tahliye edildi. Mahalleli, sahilden botlarla gezi teknelerine alınarak, götürüldü.

DHA

Aşağı Mazı'da söndürme çalışmaları sürdürülürken, alevler, bu kez de Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi’nde etkili oldu. Alevler, bölgeyi kaplayınca 2 mahalle de tahliye edildi. Çökertme girişindeki ormanlık alandaki yangın bu noktada havadan da müdahaleyle kısmi olarak söndürüldü. Ancak bu kez alevler Türkevleri Mahallesi’nde etkili oldu. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

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Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler rüzgarın da etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'ne girdi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Milas'ın Kıyıkışlacık ile Fesleğen mahallelerine sıçrayan yangınlar ise dün gece saatlerinde kontrolden çıktı. Alevler yayılarak ilçe merkezine 28 kilometre mesafedeki, 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi’ne sıçradı. Alevlerin arasında kalan onlarca ev kül oldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 5 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları, Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre mesafedeki Bayırköy Mahallesi’nde devam ediyor

