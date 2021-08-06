Gündem Milastaki yangın 7nci günde Gürceğiz Mahallesinde onlarca ev kül oldu
MUĞLA

Milas'taki yangın 7'nci günde: Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının 7’nci gününde Gürceğiz Mahallesi’nde onlarca ev kül oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre mesafedeki Bayırköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Milastaki yangın 7nci günde: Gürceğiz Mahallesinde onlarca ev kül oldu
Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre mesafedeki Bayırköy Mahallesi’nde devam ediyor.

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Orman işçileri ile itfaiye erleri, 2 mahalleye müdahale edince yangın, kısmi olarak kontrol altına alındı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her 2 bölge de tahliye edildi. Mahalleli, sahilden botlarla gezi teknelerine alınarak, götürüldü.

DHA

Aşağı Mazı'da söndürme çalışmaları sürdürülürken, alevler, bu kez de Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi’nde etkili oldu. Alevler, bölgeyi kaplayınca 2 mahalle de tahliye edildi. Çökertme girişindeki ormanlık alandaki yangın bu noktada havadan da müdahaleyle kısmi olarak söndürüldü. Ancak bu kez alevler Türkevleri Mahallesi’nde etkili oldu. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler rüzgarın da etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'ne girdi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Milas'ın Kıyıkışlacık ile Fesleğen mahallelerine sıçrayan yangınlar ise dün gece saatlerinde kontrolden çıktı. Alevler yayılarak ilçe merkezine 28 kilometre mesafedeki, 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi’ne sıçradı. Alevlerin arasında kalan onlarca ev kül oldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 5 helikopter de havadan müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları, Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre mesafedeki Bayırköy Mahallesi’nde devam ediyor

Hayalet şehre döndü: Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
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Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti.
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Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü.
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TOMA’yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
Hayalet şehre döndü: Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşandı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı.
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