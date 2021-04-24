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Gündem Millet İttifakından HDPnin sözde soykırım açıklamasına karşı çıt çıkmıyor
POLİTİKA

Millet İttifakı'ndan HDP'nin sözde soykırım açıklamasına karşı çıt çıkmıyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı propagandaya karşı ittifak ortakları CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi sessiz kaldı. Türkiye'ye karşı alınan bu tavra sessiz kalan liderler, partilerinin tabanları tarafından da eleştirildi.

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Millet İttifakından HDPnin sözde soykırım açıklamasına karşı çıt çıkmıyor
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandaya başladı. HDP her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek veren 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ YÜKSELDİ

AK Parti ve MHP'den HDP'nin bu bildirisine sert tepkiler yükselirken; seçimlere HDP ile gizli bir ittifakla giren liderler sessizliğe büründü.

İTTİFAK İÇİN SESSİZ KALDILAR, TABAN RAHATSIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin Ermenistan'ın yalan tezlerini savunmasına karşı tepki gösteremedi.

Türkiye'ye karşı alınan bu tavıra sessiz kalan liderler, partilerinin tabanları tarafından da eleştirildi.

Seçim ittifakı için Türkiye'yi soykırımla suçlayan bir parti ile aynı çizgide olunması, özellikle İyi Parti'nin tabanında büyük rahatsızlık oluşturuyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN GİZLİ ORTAĞI: HDP

Millet İttifakı olarak seçimlere giren CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile gizli bir ittifak içerisinde.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener tarafından açık bir şekilde kabul edilmeyen bu ittifak, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından da açıklanmıştı.

Buldan, seçimlerde sandık ittifakı yaptıklarını dile getirdi.

Seçimler öncesinde HDP Eş Genel Başkanı olan Sezai Temelli de İstanbul ve Ankara'da seçimleri HDP oylarıyla kazanıldığını ifade ederek belediye başkanlarına uyarıda bulunmuştu.

HDP'den sözde Ermeni soykırımı için propaganda
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HDP'den sözde Ermeni soykırımı için propaganda

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