Millet kampanyaya sahip çıktı: Muhalefetin ağzından çıkanı kulakları duysun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde, video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile toplantı yaptı. Koronavirüs salgını ile ilgili son durumu değerlendirdi:

Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyada toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfılarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Ümidimiz acımızdan büyüktür anlayışıyla bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlıyız. Esasen bu tür kampanyalardan toplanan meblağlar devlet olarak verdiğimiz desteklerin yanında çok küçük bir tutarı ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il başkanlarına Huber Köşkü’nden video konferans ile seslendi ve koronavirüsle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

YASALAR MÜSAADE ETMİYOR

Burada özellikle bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu anda bütün bu kampanyalar, sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok ve yasalar da zaten buna müsaade etmiyor.

KAMPANYA SAHİPLENİLDİ

Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş böyle bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yaptık ve kampanya iş dünyası, hayırseverler ve vatandaşlarca sahiplenildi.

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AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN

Birçok spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonlarda, ‘devletin para toplamaya, devletin af edersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği’ gibi çirkin yaklaşımlar... Şu anda devletimizin ülke genelinde yaptığı yatırımlar, tüm sağlık teşkilatlarımızla tüm içişleri teşkilatıyla jandarmamızla askerimizle yaptığımız yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunu da cevabını onlara verir.

BU BELAYI DA ATLATACAĞIZ

Ülkenin son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdiğini, nice belayı başından defettiğini, bugün yaşanan sıkıntının da atlatılacağını dile getirerek, Türkiye’nin sağlıklı, huzurlu, güvenli, müreffeh geleceği için bugün sabredecek, hazırlık yapacak, vakti geldiğinde de atılımı gerçekleştireceklerini söyledi. “Türkiye’nin önünün aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, bunun için hep birlikte daha çok çalışarak mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

Evinizden çıkmayın

AK Partili il başkanlarına ve vatandaşlara da salgının önlenmesi konusunda tavsiye ve önerilerde bulunan Erdoğan, “Amacımız ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Teşkilatlarımızdan bu kapsamda alınan tedbirlerin, çevrelerinde uygulanmasını yakından izlemelerini bekliyorum. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler derhal yetkili mercilere bildirilerek, önlem alınması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının ve aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz” dedi. Erdoğan, tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve AK Parti’ye gönül vermiş tüm vatandaşların, örnek ve öncü olması gerektiğini dile getirerek, “Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Evde kalma, sosyal mesafeyi koruma, temizlik gibi hususlara dikkat edilmez ve salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelir” diye konuştu.





Bütün hassasiyetleriyle tüm hastaneleri devreye soktuklarını anlatan Erdoğan, “Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin sayısı niye bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar ne denli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz” dedi. Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışlarının süratlendiğini belirten Erdoğan, 29 Nisan’da İkitelli’deki şehir hastanesini açacaklarını, mayıs ayının sonunda da onun diğer etaplarını devreye sokacaklarını söyledi. Erdoğan, millete, kurallara riayet edeceği ve ikazlara harfiyen uyacakları konusunda güvendiklerini anlatarak, “Sokakları olabildiği kadar boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, imanın alametlerinden saydığımız temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.