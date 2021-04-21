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Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor

Vatandaşların sağlıklı ve modern koşullarda alışveriş yapabilecekleri pazar alanlarının inşasına devam eden 'Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı Projesi'nin yüzde 55'ini tamamladı.

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Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor
Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.

Yıldırım’ın çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan ve Piremir Kapalı Pazar alanlarının ardından Millet Mahallesi’ne de kapalı pazar alanı kazandırıyor.

Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.
Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.

10 bin 333 metrekarelik alanda, 2 katlı olarak tasarlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, bölgeye değer katacak.

Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.
Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.

Temmuz ayında hizmete açılması planlanan pazar yerinde; 238 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit de yer alacak.

Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz.
Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz.

‘YAŞAM ALANI OLACAK’

Millet Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır beklediği modern kapalı pazar yerinde çalışmaların yüzde 55’nin tamamlandığını belirten Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz, “Burası 4 buçuk dönüm üzerine kurulu modern bir pazar alanı. Hem otoparkıyla hem de dükkânlarıyla beraber pazar kurulduğu günlerin dışında yine bölgeye hizmet edecek önemli bir yaşam alanı olacak. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yerimizdeki betonarme çalışmalarını tamamlamamızın ardından çelik konstrüksiyon çalışmalarında da sona geldik. İnşallah Temmuz ayı itibariyle Millet Kapalı Pazar Alanımızı ilçemize kazandıracak ve önemli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir biçiminde alışverişlerini yapacak” ifadelerini kullandı.

Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.
Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.

Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.
Millet Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanındaki yol yarılandı.

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