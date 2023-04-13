Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM’ye başvurusu reddedildi

"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda, Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar vermiştir"