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Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı' ismi için AYM’ye başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin partilerinin isminin 'Millet İttifakı' tarafından kullanılmasına yönelik başvurusunu reddetti.

17:00 . 13/04/2023 Perşembe
DHA
AYM'den Millet Partisi'nin isim itirazına ret.

AYM'den Millet Partisi'nin isim itirazına ret.

Millet Partisi, partilerinin isminin Millet İttifakı tarafından kullanılmaması için geçen hafta AYM'ye başvuruda bulundu.

Bugün AYM'den yapılan açıklamada,
"Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda, Millet Partisi'nin Millet İttifakı adının kullanılmasının engellenmesine ilişkin başvurusunda, 'iltibasa mahal verecek bir durum olmadığını' değerlendirerek oy birliği ile esastan reddine karar vermiştir"
ifadelerine yer verildi.


 



#Millet Partisi
#Millet İttifakı
#Anayasa Mahkemesi
21 dakika önce
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