​Millet size bu devleti teslim etmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES açılışında ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Mardin ve Batman’daki konuşmalarının hedefinde Millet İttifakı liderleri vardı.

SU İSRAFINA MÜSAMAHA YOK

Türkiye’nin en büyük ikinci barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali açılışındaki konuşmasında Erdoğan, su kaynaklarının artan önemine değindi. Dünyanın giderek artan kuraklık tehlikesine karşı mücadelelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek bir su damlasının israfına müsamahamız yoktur. Dünyanın bundan sonraki dönemine ilişkin senaryolarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hiç şüphesiz su bu yüzyılın en değerli ve stratejik kaynağıdır. İklim değişikliği kuraklık artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artmaktadır. Artan nüfusa karşılık yer yüzüne düşen yağışta bir değişiklik olmamıştır. Su kaynaklarının kullanımının kalite ve miktar yönünden azalması da ayrı bir sıkıntıdır. Su kaynaklarının yüzde 70’den fazlası tarımda kullanılıyor bu durum her olumsuzluğun gıda üretimine de yansıyacağı biliniyor” şeklinde konuştu.

Mardin’deki programı ardından Batman’a geçen Erdoğan toplu açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu kamu ve özel sektör projelerinin Batman’a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bakanlıkları, kurumları, özel sektörü, mühendisinden işçisine yatırımların şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

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OYNAT 01:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP ve İYİ Parti'ye bu devlet teslim edilir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, 'Bay Kemal çıktı, ne diyor. Eğer gelirse, ne yapacakmış, Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Ya bay Kemal, sana bu millet bu devleti teslim eder mi ya. Bu HDP'ye bu İYİ Parti'ye bu devlet teslim edilir mi ya.' dedi. BiP'te paylaş

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ÜNİVERSİTE SAYISINI 206’YA ÇIKARDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’a üniversite açarak Batmanlı gençlerin kendi memleketlerinde eğitim almasını sağladıklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde ülkede 76 üniversite olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Ama geldikten sonra bu üniversite sayısını nereye çıkardık? 206’ya çıkardık. 76 üniversite nere, 206 üniversite nere? İnsanlarımızı cehalete ve onun yol açtığı sefalete mahkum eden zihniyetin en büyük kozunu elinden aldık. İşte Batman Üniversitesi bunlardan biridir.” diye konuştu.

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AYRIM İSTEMİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi büyüttükçe, milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirdikçe birilerinin de bundan rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, “Benim dinimde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, böyle bir ayrım var mı? Ama bu PKK’nın, HDP’nin, bunların dini imanı yok. Bunları iyi bilmemiz lazım. Biz sizi sadece ve sadece Allah için seviyoruz, ayrım asla istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE YERİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de hareket alanı kalmayan terör örgütü PKK’nın şimdi de Kuzey Irak’ı ve Suriye’yi karıştırmaya çalıştığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

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“Kuzey Irak’taki meşru yönetime bile saldıracak kadar gözü dönen bu azgın ve sapkın güruhun devri artık sona ermektedir. Bay Kemal çıktı, ne diyor? Eğer gelirse ne yapacakmış, Kandil’i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal, sana bu millet bu devleti teslim eder mi? Bu HDP’ye, İYİ Parti’ye bu devlet teslim edilir mi? Biz biriz, beraberiz, hep birlikte inşallah Türkiye’yiz. İnşallah ne Türkiye’nin ne de bölgenin geleceğinde bu örgütün yeri yoktur, olmayacaktır.”

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AK Parti teşkilatlarından, özellikle kadınlar ve gençlerden 2023’teki seçimlere kadar kapı kapı dolaşma, gayret gösterme sözünü alan Erdoğan, seçimden zaferle çıkacaklarını vurguladı.

Batman Valiliği’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Avukat Sedat Özevin Caddesi’ndeki tören alanına gelişinde yöresel kıyafetli kadınlar karşıladı.

Posta koydukça kuduruyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Esasen ülkemizin son 8 yılında yaşadığı her badire, örgütü üzerimize salan, aynı kaynaklardan beslenen kin, nefret, husumet dalgalarının eseridir. Türkiye, uğradığı saldırılara karşın devleti ve milletiyle dimdik ayakta durdukça bölge üzerinde sinsi ve alçak hesapları olanların bize olan öfkesi kabarıyor.” diye konuştu.

Bölgede ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere “One minute” dedikçe kurulan tuzakların sayısının da çapının da arttığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK’lılara, FETÖ’cülere, sivil toplum mensubu veya diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar. Sen kimsin ya, 10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Soruyorum sizlere, bu ülkede CHP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi kafalarına göre belirledikleri politikaları mı var? Bu ülkede HDP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi iradeleriyle belirdikleri politikaları mı var? Madem öyle asıl şu soruya cevap bulmamız lazım, Kürt kardeşlerimize yapılan en büyük zulümlerin altında imzası olan partiyle, Kürt kardeşlerimizin ismini istismar eden bir partiyi acaba hangi güç bir araya getirmiş olabilir? Bu soruya verilen samimi ve dürüst cevap, Türkiye’nin son 8 yılında yaşadıklarının sebebini de ortaya koyacaktır. Bu cevabı biz biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Bu senaryoyu yazıp sahneye koyanlar da zaten kendilerini gizleme gereği duymuyor. Öyleyse bize düşen görev, tıpkı bin yıldır olduğu gibi bugün de tek yürek ve tek bilek olarak, kardeşliğimizi güçlendirerek oynanan bu kirli oyunu bozmaktır.”

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