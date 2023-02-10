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Millet yaralarını sarmaya çalışırken İYİ Parti oy hesabına düştü: Koray Aydın'dan çirkin seçim açıklaması

Tüm Türkiye birlik olup deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken İYİ Parti ise seçim hesabı derdine düştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yardımcısı Koray Aydın seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener seçimin ertelenerek 18 Haziran'da yapılabileceğini söylerken Koray Aydın'ın ise "Erdoğan buradan şamar yer" ifadelerini kullandı. İki ismin sözleri büyük tepki çekti.

18:50 . 10/02/2023 Cuma
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Meral Akşener - Koray Aydın

Meral Akşener - Koray Aydın

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle yasta. Binlerce vatandaş hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı.

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken muhalefet ise siyasi mesaj vermenin derdine düştü.

Akşener’in gündemi seçim

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimin planlandığı gibi 14 Mayıs'a yetişemeyeceğini belirterek, "18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" dedi. Akşener, seçimin bir yıl ertelenebileceği yönünde TBMM'nin karar yetkisi olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın tahmin bile yaptı

Yetkin,
"Depremin Erdoğan'ın seçim desteğine etkisi ne olur?"
diye de sordu. Akşener'in yanıt vermediği soruya Genel Başkan Yardımcısı,
"Buradan bir şamar yer"
sözleriyle karşılık verdi.

"Devlet-millet kenetlendi, muhalefet seçime odaklanmış"

Aydın'ın açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. Asrın felaketine karşı devlet ve milletin kenetlenerek mücadele ettiğinin altını çizen Dağ, "Muhalefet ise seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık... Görüyoruz ki asıl enkaz altında kalan, bir türlü milletle hemhâl olamayan habis zihniyetlilerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin derdi başka başka"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Aydın'ın sözlerine tepki gösterdi. Aydın, "Biz canlarımızı kurtarmaya, acılarımızı paylaşmaya, yaralarımızı sarmaya odaklanmışken birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş. Herkesin derdi başka başka" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çirkefçe kampanyalar yürütmeyi hazmedemiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki akşam yaptığı açıklamada birlik vurgusu yaparak, "Böyle bir dönemde hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben hazmedemiyorum. Üzerinde bulunduğum makamın sorumluluğu olmasa çok daha farklı konuşurum" demişti.



#İYİ Parti
#Deprem
#Meral Akşener
#Seçim
#Koray Aydın
1 hour ago
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Millet yaralarını sarmaya çalışırken İYİ Parti oy hesabına düştü: Koray Aydın'dan çirkin seçim açıklaması
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