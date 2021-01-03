Millete ahlaksız dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınında skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na yönelik “Ahlaksızlar bir tarafta” dedi.

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Sunucunun “İttifaklarla çıkış arıyorsunuz” demesi üzerine söze giren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Ahlaklı insanlarla çıkış arıyoruz. Bakın blok mlok değil, ahlaklı insanlarla. Demokrasiyi savunan, fakirin fukaranın hakkını savunan, garibanların hakkını savunan, ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaksızlar bir tarafta. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor.”

OYNAT 00:46 Halk TV yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakını 'ahlaksızlar' olarak niteledi Halk TV'de katılığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, 'Ahlaklı olan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi buradan çıkarmak istiyoruz. Ahlaksızlar bir tarafta kardeşim. Ahlaklı olanlar da burada. Bunların tamamı demokrasiyi savunuyor. BiP'te paylaş

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DERHAL ÖZÜR DİLE

Skandal çıkışa AK Parti'den tepki yağdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Cumhur ittifakına ve ona oy veren vatandaşlarımıza 'Ahlaksız' diyen Kılıçdaroğlu hadsizlik yapmıştır. Bu sözler, millet iradesine hakarettir. Bu; pervasızlık ve utanmazlıktır. Kendisi gibi düşünmeyenlere 'Ahlaksız' diyen Kılıçdaroğlu siyasette seviyesizliğin dibidir” şeklinde konuştu.

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Türk siyasetinin bu zamana kadar toplumumuza dönük böyle hakarete, aşağılamaya hiç şahit olmadığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise şunları kaydetti: “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aziz milletimizden derhal özür dilemesi gerekir.”