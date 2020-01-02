Millete hizmet hep sürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 yılının milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "10 yılda neler yaptık?" başlığı altında bir de grafik paylaştı. Görselde son 10 yıl içinde yapılan köprüler, havalimanları, yüksek hızlı tren hatları ve hafızalara kazınan bazı eserler ile yerli silah ve savunma sistemlerinin üretim ve envantere giriş tarihlerine yer verildi. İşte Türkiye'ye kazandırılan o eserler:

10 yılda yapılan projeler

ULAŞIMDA BUYÜK ATILIM

Nissibi Köprüsü 2015, Osmangazi Köprüsü 2016, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016'da hizmete açıldı. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı 2011, Kütahya Zafer Havalimanı 2013, Bingöl Havalimanı 2013, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2013, Ordu-Giresun Havalimanı 2015, İstanbul Havalimanı 2018 ve Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı Limanı 2019 yıllarında hizmet vermeye başladı. Ulaşımda ayrıca Ankara-Eskişehir 2010, Ankara-Konya 2011, Konya-İstanbul 2014 ve Ankara-İstanbul 2014 yüksek hızlı tren seferleri başladı.

BÜYÜK PROJELER

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Marmaray, Avrasya Tüneli, Türksat ve Göktürk uyduları, 4.5G, Tanap, 235 karayolu tüneli, Türkiye Uzay Ajansı, Antarktika Bilim Üssü, Çamlıca Camii, 10 şehir hastanesi, Star Rafinerisi, İstanbul-İzmir Otoyolu, 32 stadyum, 35 yeni devlet üniversitesi, 458 baraj ve Türkiye'nin Otomobili, 10 yılda AK Parti'nin milletin hizmetine sunduğu projelerden bazılar.

SAVUNMADA ÜST LİGDEYİZ

Fatih sondaj gemisi

AK Parti hükümetleri, savunma sanayisindeki atılımlarıyla Türkiye'yi bu alanda üst lige çıkartmayı başardı. İşte o projelerden bazıları: Heybeliada Korveti, Büyükada Korveti, Burgazada Korveti, Güngör Durmuş Lojistik Destek Gemisi, Alemdar Korveti, Bayraktar Harp Gemisi, Oruç Reis Gemisi, Şehit Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi, Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Sancaktar Amfibi Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi, Kınalıada Korveti ve Piri Reis Denizaltısı donanmaya büyük güç kattı.

İHA VE SİHA İLE SAVUNMA SİLAHLARI

Terörle mücadelede önemli rol oynayan insansız hava araçları da tek tek envantere girdi. Bayraktar TB2 İHA, ANKA İHA, Kargu Kamikaze Mini İHA ve Akıncı İHA'nın yanı sıra Cirit Füzesi, Kirpi Zırhlı Araç, Ejder Yalçın, Atak Helikopteri, MPT-76 milli tüfek, 5.56 MM piyade tüfeği ile Gökbey Genel Maksat Helikopteri güvenlik güçlerinin etkisini önemli ölçüde arttırdı.

Bahçeli’ye doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Bahçeli’nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.