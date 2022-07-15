Milletimiz kahramanlık destanı yazdı

Hain darbe girişiminin millet iradesini yok saydığını ifade eden Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türkiye’nin birliğini ve bağımsızlığını hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların vatanına kararlı ve cansiperane bir duruşla sahip çıkarak dünyada eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı yazdığını ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun

TOPRAĞA VE BAYRAĞA HÜRMET EDENLER KAZANDI

15 Temmuz direnişinin bütün dünyaya örneklik teşkil eden bir demokrasi dersi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karacoşkun, “Milli egemenliğimizi ve demokrasimizi hedef alan hain işgal ve darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın basireti, önderliği ve aziz milletimizin kahramanca mücadelesi neticesinde engellendi” dedi. Karacoşkun, büyük mücadelelerle, büyük bedeller ödeyerek korunup yeşertilen cumhuriyet ve demokrasinin 16 Temmuz sabahına alnı ak başı dik uyandığını dile getirdi. Küresel kötülük şebekeleriyle iş tutan, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu topraklara ihanet edenlerin değil; toprağa ve bayrağa hürmet edenlerin kazandığını vurgulayan Karacoşkun, üniversite olarak hain girişimin hemen ardından hem söylemleriyle hem eylemleriyle devletin ve milletin yanında saf tuttuklarını belirtti.

REKLAM

MİLLİ İRADEYİ KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Mustafa Doğan Karacoşkun, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıkarak milletimizle demokrasi nöbeti tuttuğumuz o geceden bugüne değin hem hukukî hem de akademik platformlarda, millî iradeyi ve demokrasiyi korumak amacıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kararlılıkları, dik duruşları, iman dolu yürekleri ve sarsılmaz cesaretleri ile bu vatanı savunan güvenlik güçlerimize ve ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne göz diken hainlere en büyük dersi veren aziz milletimize şükranlarımı sunuyor; bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyor, bizleri en çetin zamanlarda, gecenin zifiri karanlığından sabahın aydınlığına kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdediyorum.”

İhaneti de sadakati de unutmayacağız

15 Temmuz’u anlamanın ve planlamanın, geçmişi iyi bilmekle, geçmişte ortaya konulan mücadelenin anlamını, büyüklüğünü kavramak ve yeni nesilleri o ruha uygun yetiştirmekle mümkün olduğunun altını çizen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “Geçmişe bakmadan geleceğe yön vermek, istikbale ilerlemek mümkün değildir” dedi.

Karacoşkun, “Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen ve tarihimizin gurur sayfaları içinde yerini alan bu mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatırlatmak ve unutturmamak, hepimizin en önemli sorumluluklarından olmalıdır. Aradan yüz yıl geçse de 15 Temmuz’da bu aziz vatanın aslında tam olarak nasıl bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü unutmayacağız. İhaneti de sadakati de unutmayacağız ve unuttur-mayacağız” şeklinde konuştu.

REKLAM

15 Temmuz etkinlikleri aralıksız devam ediyor