Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye ile Gürcistan arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yer aldı. Anlaşmaya göre, Türkiye ile Gürcistan, yatırımlara adil ve hakkaniyete uygun muamele edilmesi, yatırımlar için istikrarlı bir ortamın sürdürülmesi ile ekonomik kaynakların etkin kullanımının en üst seviyeye çıkarılması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi konularında mutabık kaldı.

Haber Merkezi 03 Haziran 2021, 01:31 Son Güncelleme: 03 Haziran 2021, 01:35 AA