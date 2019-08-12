Gündem Milletvekilinin çarptığı yaya öldü
İZMİR

Milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada, İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı Beşir Kaya isimli vatandaş yaşamını yitirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Merkezi AA
Kazaya karışan araç.
Kazaya karışan araç.

İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen kazada, İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olay yerinde can verdi

  • İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın yönetimindeki 33 AAB 33 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunun Uzundere Kavşağı yakınında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 18 yaşındaki Beşir Kaya'ya çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Normal seyrimde gidiyordum

Zeki Hakan Sıdalı

Sıdalı, polise verdiği ilk beyanda, otoyolda normal seyrinde giderken bir kişinin aniden önüne çıktığını, daha sonra arabayı hemen durdurduğunu ve polise haber verdiğini ifade etti.

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