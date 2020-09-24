Milli Beka Hareketi’nden İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yönetimine tepki ve siyah çelenk

Milli Beka Hareketi üyesi bir grup İBB Başkanı'nın halka ve esnafa eziyet politikalarına karşılık siyah çelenk bırakmak için İBB’nin önüne geldiler, çelengi bırakmadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, "Biz seçimden önce zulüm 1453’te başladı diyenlere fırsat vermeyin, Binali Yıldırım gibi bir değere sahip çıkın dedik şimdi görünen o ki Ekrem İmamoğlu’na oy veren seçmen pişman olmuş durumda, şimdi yapmamız gereken tek şey var ilk sandık döneminde Bizans zulmünü geri getirmek isteyenlere dik duruşumuzu göstermektir. Sayın Cumhurbaşkanımızı savunmak siyasi değil milli bir mücadeledir" dedi.

GÜNDEM Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti: Mağdur esnaf için ne yaptın?

ARBEDE ÇIKTI

Milli Beka Hareketi siyah çelenk bırakmak istedi ama İBB çalışanları tarafından engellendi. Bu arada kısa bir arbede çıktı. Arbededen sonra Genel Başkan Şahin, "Yazıklar olsun size işte sizin demokrasiniz bu kadar" diyerek feryat ederek herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini belirtti.

Taksicilerin ekmek kapılarını kapatmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi hizmete değil eziyete devam ediyor.

Her şey çok güzel olacak sloganıyla seçim vaatleri veren ama hiç bir vaadini tutmayan üstüne üstlük hemen hemen her gün İstanbul halkına sürekli eziyet eden İBB Başkanı İmamoğlu gün geçtikçe güven kaybetmeye devam ediyor.

ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPIYOR

15 aylık seçim süreci boyunca sürekli muhalefet üzerine bir politika sergileyen İBB yönetimi seçimden önce zam yapmayacağız sözünü unutup hemen her şeye zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.

15 aylık seçim sürecinde İBB’nin Saraçhane binasının önü sürekli protesto eden vatandaşların konak yeri gibi oldu.