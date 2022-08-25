Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sezgin: Okullarımızı mükemmel halde açmayı hedefliyoruz

Bakan Yardımcısı Sezgin, Bilim Sanat Merkezleri, güzel sanat ve spor liselerinin yöneticilerine yönelik düzenlenen Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'ne katıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da seminerde yer aldı. Sezgin, burada yaptığı açıklamada "Okullarımızın tamamını, fiziki, iktisadi, öğretmen, personel ve okul yöneticileri bakımından mükemmel bir şekilde açmayı hedefliyoruz. Bunun için bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"OKUL MÜDÜRLERİMİZİ GELECEĞE İYİ HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"

Sezgin, bütün okul müdürlerini İstanbul'a getirdiklerini belirterek "İstanbul'da tarih, kültür, medeniyet bilincinin yeniden canlanması, var olanın geliştirilmesini arzu ediyoruz. Çünkü değişim çok hızlı. Müdürlerimizi, gelecekte iyi görev yapsınlar, görevlerinde mutmain olsunlar, ülkemizi, milletimizi, gençliğimizi iyi bir yere taşısınlar diye, fikren, ruhen, kalben hazırlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul bir açık hava müzesi. Bilgiyle doyururken, öbür taraftan İstanbul'u tanıtıp, kültürüne vakıf olmalarını arzu ediyoruz. Kısaca bütün okul müdürlerimizin değişen dünyada, geleceğe iyi hazırlamak istiyoruz" dedi.

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"EĞİTİMİN HATASI TELAFİ EDİLMEZ"

Yeni eğitim, öğretim yılında okulları her açıdan mükemmel bir şekilde açmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Sezgin, "Okullarımızın tamamını, fiziki, iktisadi, öğretmen, personel ve okul yöneticileri bakımından mükemmel bir şekilde açmaya çalışıyoruz.

Bunun için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu program aslında ilk değil. Önce Anadolu, fen, sosyal bilimler liselerimizin müdürlerini çağırdık. Şimdi de bu okullarımızı çağırdık. Daha sonra diğer okullarımızın müdürlerini de çağıracağız. Böylece ne kadar kökü derinlere giden, kültüre sahip insanlar olduğumuzun farkına vararak, kültürümüzü evrensel boyutta nasıl temsil edebiliriz, evrensel boyuta nasıl taşıyabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla müdürlerimizi bir yandan rehabilite ederken onları psikolojik açıdan huzura kavuştururken öbür taraftan psikolojik dayanıklılıklarını arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi çok insan yetiştirmek zor bir hadise. Hata yapmadan yürümek zorundayız. Her şeyin hatası telafi ediliyor ama, eğitimin hatası telafi edilmez. Onun için müdürlerimiz bu anlamda mükemmel olmalılar" diye konuştu.

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