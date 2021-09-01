Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 20 bin öğretmenin ataması 3 Eylül'de

Temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla TOKİ Şehit Bayram Tatar İlkokulunun açılış törenine katıldı. Özer, törende yaptığı konuşmada, Şırnak'ta öğretmen sayısının neredeyse 5 kat arttığını, 2003'te 1948 iken bugün 9 bin 132 öğretmenin görev yaptığını vurgulayarak şunları söyledi:

ŞIRNAK'A 2 BİN KONTENJAN

3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz. 2002 yılında Şırnak'ta toplam 270 okul varken günümüzde Şırnak'ta sadece okul öncesi eğitimde toplam 292 okul bulunmaktadır. Toplam okul sayımız günümüzde Şırnak'ta 752'ye çıkmış bulunuyor.

SALGIN TEDBİRLERİ ÜST DÜZEYDE

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere de dikkat çeken Bakan Özer, "81 ilde, ilçelerde, beldelerde maskeden dezenfektana kadar okullarımızın sağlıklı bir şekilde kapanmadan, yüz yüze eğitime devam edebilmesi için her türlü önlemi aldık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimizin belirlenen kurallara riayet etme konusunda azami hassasiyet göstereceklerine inanıyorum" dedi.

GÜNDEM Miniklerin uyum haftası